Новые правила размещения электросамокатов утвердили в Ижевске

В столице Удмуртии утвердили новые правила, касающиеся размещения электросамокатов. В частности, поправки запрещают размещение таких средств индивидуальной мобильности на велодорожках и велопешеходных дорожках, на детских и спортивных площадках, а также озелененных территориях. Соответствующие поправки в Правила благоустройства города приняли сегодня, 28 сентября, на сессии гордумы Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кроме того, электросамокаты запрещается оставлять на тротуарах и пешеходных дорожках, если ширина прохода составляет менее 1,5 м, на остановках общественного транспорта, а также на расстоянии менее 5 м от границ посадочных площадок. Кроме того, размещать СИМы нельзя на расстоянии менее 5 м до границы пешеходного перехода, на расстоянии менее 10 м перед входными группами в здании, а также на территории памятников, монументов, мемориальных сооружениях и местах воинских захоронений или в радиусе не менее 25 м от таких объектов.

Напомним, изменения в правилах благоустройства столицы Удмуртии анонсировали 12 сентября на рабочей встрече в администрации Ижевска. Участники встречи обсудили, как предотвратить использование электросамокатов детьми, а также трудности с идентификацией пользователей. По данным регионального ГИБДД, количество аварий с участием электросамокатов по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в два раза.