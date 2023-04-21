Само как-то

С апреля в столице Удмуртии начали сезон электросамокаты. В этом году рынок определяют две кикшеринговые компании — Urent и Whoosh. Участники рынка отмечают рост количества поездок и числа пользователей и планируют постепенно увеличивать парк и расширять географию. По их мнению, особенностью этого сезона в столице Удмуртии станет постепенный отказ от автомобильного и общественного транспорта в пользу электросамокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Красильников Фото: Михаил Красильников

Рынок кикшеринга в Ижевске этом году делят компании Urent и Whoosh. «Ъ-Удмуртия» направлял запрос в Whoosh с просьбой рассказать о работе в регионе, однако ответ так и не пришел. В пресс-службе Urent рассказали, что динамика спроса на электросамокаты их устраивает и они полностью довольны результатами предыдущего сезона. «Мы планируем постепенно увеличивать парк и расширять географию в зависимости от спроса»,— прокомментировали в Urent. Они отметили, что население выбирает самокаты, потому что это зачастую более удобно и доступно, чем автомобиль, или общественный транспорт.

В кикшеринге надеются, что количество поездок и число пользователей в этом году продолжит увеличиваться. В том числе благодаря принятым поправкам в ПДД, которые теперь закрепляют статус средств индивидуальной мобильности (СИМ) и определяют правила движения для этих транспортных средств. «С точки зрения шеринговых сервисов поправки в ПДД ничего кардинально не меняют: у нас уже было ограничение скорости, мы уже на протяжении нескольких лет используем как технические решения, так и, например, страховки, которые делают электросамокаты безопаснее. Принятие поправок закрепляет статус электросамокатов как полноценного транспортного средства, что позволит сделать все виды этого транспорта более регулируемыми и безопасными не только для пользователей, но и для всех участников движения и жителей города»,— рассказали в пресс-службе Urent.

Участники рынка уверены, что новые правила позволят сделать улицы безопаснее, а также дисциплинируют и пользователей частных самокатов. По словам экспертов, около 70% происшествий с участием СИМ приходится именно на частные, а не на кикшеринговые устройства.

Напомним, с 1 марта 2023 года для электросамокатов начали действовать новые Правила дорожного движения. В частности, разрешенная скорость составит 25 км/ч, пользователи СИМ должны будут подчиняться требованию дорожных знаков и разметки, а выезжать на проезжую часть можно будет только лицам старше 14 лет.

В Urent отметили, что скорость их самокатов ограничивается 25 км/ч в формате заводской сборки. Более того, с помощью программного обеспечения они снижают в некоторых зонах скорость еще больше — до 10-15 км/ч. «Понижение скорости в таких “медленных зонах” происходит за счет того, что все шеринговые самокаты оборудованы IoT-модулем, внутри которого в свою очередь стоит GSM-модуль с сим-картой, благодаря которому мы знаем координаты самоката. Когда самокат въезжает в “медленную зону” ему с сервера приходит команда, что здесь нужно ехать с определенной скоростью»,— добавили в пресс-службе кикшеринга.

В начале этого сезона цены на прокат электросамокатов ниже, чем в прошлом — от 4 руб. за минуту поездки, говорят в Urent. В прошлом году цена проката была фиксированная — 50 руб., далее тариф – 5 руб./мин. «Пользователям также доступны тариф “Проездной daily”, позволяющий совершать безлимитное количество поездок в день длительностью до 40 минут за фиксированную сумму, и тариф “Пока не сядет”, позволяющий арендовать самокат на несколько часов за фиксированную стоимость, которая зависит от уровня заряда самоката». Стоимость проката электросамоката Whoosh от 3 до 6 руб./мин. Тарифы зависят от времени суток, дня недели и количества свободных самокатов.

Кикшеринговые сервисы впервые в Ижевске появились в 2020 году. Тогда электросамокаты в аренду стала предлагать компания Whoosh. Весной 2021 года им на смену пришел шеринг Lucky Bike, а в июне появился Matur.city, из-за невостребованности проработавший всего месяц. В 2022 году Lucky Bike начал работу в Ижевске под маркой Urent. Сезон компании начинали ранней весной, а завершали его осенью. Электросамокаты кикшеринга размещались в основном в центральной части города, но стоянки были и в спальных районах города. Также электросамокат в прокат можно взять в парках, на набережной Ижевского пруда и в других общественных пространствах.

О возрастающей востребованности электросамокатов у жителей Ижевска рассказал заместитель председателя постоянной комиссии гордумы по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Алексей Хлебников: «Электросамокаты востребованы не только как развлечение, но и как постоянный транспорт. Кроме того, это экологично и снимает нагрузку с дорожной сети и с общественного транспорта». Он добавил, что рынок кикшеринга в Ижевске с каждым годом становится насыщеннее. «Я считаю, конкуренция должна быть. Чем больше кикшеринговых компаний, тем лучше. На таких рынках это приводит к увеличению качества и снижению стоимости пользования»,— сказал господин Хлебников.

Как говорит кандидат экономических наук, декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин, уже в прошлом году наметилась тенденция, когда жители перестают использовать электросамокаты как средство развлечения, а заменяют ими ежедневный транспорт: «Граждане переходят от формата использования электросамокатов в режиме выходного дня к модели встраивания СИМ в цепочку ежедневных перемещений. Крупные игроки рынка в кикшеринге были готовы к изменениям регулирования ПДД и в работе компаний мало что изменилось»,— рассказал господин Гатауллин.

С этим мнением согласен и коммерческий директор «Научно исследовательского института развития народного образования», руководитель проекта «Фабрика лидеров мнений» Эмиль Ахундов. По его словам, такой транспорт пользуется спросом среди тех, кто хочет быстро и удобно передвигаться по городу, не используя такси или личный автомобиль.

«Развитие кикшеринговых компаний имеет хорошие перспективы, особенно в крупных городах. Популярность электросамокатов будет расти в связи с тенденцией к экологически чистому образу жизни и увеличению аудитории, которой важен легкий доступ к аренде электросамоката»,— прокомментировал господин Ахундов.

Эксперт считает, что введение ПДД для кикшеринговых компаний и использования электросамокатов привело к улучшению отношения к ним и среди населения. Спрос на электросамокаты по-прежнему остается высоким, но люди стали более осторожными и соблюдают правила дорожного движения, говорит Эмиль Ахундов.

Самый большой плюс самокатов — это их скорость, то, что не нужно прилагать никаких усилий, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Кому-то удобно пользоваться велосипедом, кому-то — самокатом, потому что на велосипеде ты крутишь педали и, пока едешь, получаешь физическую нагрузку. Это такой сезонный бизнес для определенной части населения. Электросамокаты, безусловно, будут востребованы, потому что позволяют экономить»,— прокомментировал эксперт.

Татьяна Колегова