Минобороны: в Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

Утром 15 сентября в акватории Черного моря малым ракетным кораблем «Аскольд» Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен»,— отметили в министерстве.

Вечером 13 сентября российские военные уничтожили в акватории Черного моря три безэкипажных катера. Днем того же дня была отражена атака 10 крылатых ракет на Севастополь. Их целью был судоремонтный завод Орджоникидзе.

Утром 14 сентября над Крымом уничтожили 11 беспилотников. Вечером, около 16:30 в акватории Черного моря безэкипажный катер Украины попытался атаковать ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» Черноморского флота.

Татьяна Ручкина

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