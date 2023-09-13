Российские военные уничтожили три беспилотных катера в Черном море

В акватории Черного моря российскими военными были обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники принадлежали вооруженным силам Украины.
Катера выявили и уничтожили с помощью авиации. Сведения о пострадавших не сообщаются.
Ранее в Севастополе отразили атаку 10 крылатых ракет. По данным Минобороны РФ, целью нападения был судоремонтный завод Орджоникидзе.
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