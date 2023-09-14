Минобороны РФ: над Крымом уничтожили 11 беспилотников

Средства ПВО сбили над Крымом 11 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Атака БПЛА произошла 14 сентября около 05:30 мск. Киевский режим пытался ударить по объектам на территории РФ.

Ночью 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу Орджоникидзе в Севастополе. Кроме того, три безэкипажных катера ударили по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

Вечером того же дня Минобороны сообщило об уничтожении трех безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Их выявили и уничтожили с помощью авиации.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram