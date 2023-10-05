Путин присудил ордена «За заслуги перед отечеством» сотрудникам Горного университета

Президент Российской Федерации присудил ордена «За заслуги перед отечеством» II степени сотрудникам Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно содержанию документа, медалям награждаются 13 сотрудников вуза в Петербурге. Среди них заведующие кафедры в Горном Татьяна Александрова, Владимир Бажин, Михаил Двойников, Сергей Игнатьев, Дмитрий Мардашов, научный руководитель лаборатории Алексей Большунов, начальник управления университета Юрий Гаврилов, директор центра вуза Юрий Жуковский, начальник управления аппарата ректора Александр Масловский, декан института базового инженерного образования Алексей Маховиков, заместитель проректора по образовательной деятельности Елена Мезенцева, доценты кафедры Горного Валентина Степанова и Павел Тулин.

Помимо этого, российский лидер отметил работу заведующих кафедры университета Ольги Черемисиной и Ярослава Шклярского. Им присуждается почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Ранее «Ъ» сообщал, что глава государства вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени ректору Горного университета Владимиру Литвиненко во время визита в Санкт-Петербург.

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