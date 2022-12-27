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Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» ректору Горного университета Литвиненко

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург встретился с ректором Горного университета Владимиром Литвиненко. Глава государства вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщили в пресс-службе Кремля.

Указ о награждении господина Литвиненко был подписан еще в октябре 2020 года. Согласно документу, ректор был удостоен награды за «большие заслуги в научно-педагогической деятельности», подготовку квалифицированных кадров и многолетнюю добросовестную работу. Ранее профессор и доктор технических наук был удостоен орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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