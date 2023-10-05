Российским спортсменам компенсируют Париж

Парижская Олимпиада 2024 года, кажется, стала еще чуточку дальше от российских спортсменов в свете заявления президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что он пока «потенциально не видит» ни одного отечественного олимпийца, а также решения ОКР о выплатах заслуженным спортсменам, которые «незаконно и несправедливо» были отстранены от международных соревнований и вряд ли смогут отправиться следующим летом в столицу Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Поздняков: «Потенциально я не вижу ни одного российского олимпийца в Париже»

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Станислав Поздняков: «Потенциально я не вижу ни одного российского олимпийца в Париже»

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Итоги состоявшегося в четверг заседания исполкома Олимпийского комитета России придали актуальности сценарию, по которому российская сборная или выступит в 2024 году на очередной летней Олимпиаде в предельно усеченном составе, или даже не выступит вовсе. С форматом ее участия в ней Международный олимпийский комитет, в марте санкционировавший отмену введенного после начала специальной военной операции на Украине «изоляционного» режима в отношении российских спортсменов, до сих пор не определился. Более того, не установлен даже дедлайн для вынесения вердикта. Однако, судя по заявлениям, сделанным после заседания исполкома Станиславом Поздняковым, в ОКР склоняются к крайне неблагоприятному в этом смысле варианту.

Говоря о планах по поводу парижской Олимпиады, господин Поздняков сообщил, что «потенциально пока не видит ни одного российского олимпийца на Играх», правда, уточнив, что воздерживается прогнозировать количество «отдельных», «нейтрализованных» спортсменов, из которых, по его мнению, в лучшем случае будет состоять команда. «Нейтрализованными» Станислав Поздняков называет тех, кто выполняет предусмотренные МОК и международными федерациями критерии для выступления на топовых соревнованиях, включающие, скажем, отказ от активной поддержки спецоперации, а также непричастность к вооруженным силам РФ или органам национальной безопасности страны.

О готовности ОКР к пропуску подавляющим большинством лидеров парижской Олимпиады свидетельствует и принятое им решение о компенсационных выплатах заслуженным спортсменам, которые «несправедливо и незаконно» отстранены от международных соревнований и не смогут отправиться в Париж. Для обладателей золотых медалей предыдущих Игр они составляют 500 тыс. руб., серебряных призеров — 350 тыс. руб., бронзовых — 250 тыс., а просто участников — 150 тыс.

Станислав Поздняков уточнил, что речь идет о тех, кто «активно занимается, тренируется, является активным действующим спортсменом и, по нашей логике, готовится».

Основания для таких слов и мер у ОКР, надо сказать, есть довольно веские. С момента смягчения МОК «изоляционных» рекомендаций прошло уже полгода. Но за это время далеко не все летние федерации последовали новым установкам и разрешили возвращение россиян на международную арену, а в числе откладывающих его такая крупная структура, как Международная федерация легкой атлетики (World Athletics). Организации же, допускающие россиян без сверхжесткой «фильтрации», массового отсева звезд вроде Международной федерации дзюдо (IJF) или Объединенного мира борьбы (UWW), выглядят скорее исключениями из правила. Остальные предлагают критерии, радикально усложняющие получение нейтрального статуса и уменьшающие шансы квалифицироваться на Олимпиаду.

Алексей Доспехов