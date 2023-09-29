Российским паралимпийцам открыли окно в Париж

Отечественные паралимпийцы смогут выступить в главном соревновании будущего года. В то время как Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не принял решения по поводу участия российских спортсменов в парижской Олимпиаде, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил их на Паралимпиаду, которая начнется во французской столице вскоре после нее, правда, естественно, в нейтральном статусе, только в индивидуальных видах и при соблюдении ряда еще не представленных критериев. При этом членство Паралимпийского комитета России (ПКР), который все равно считает позицию МПК «дискриминационной», «частично» приостановлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Допустив российских спортсменов к Паралимпиаде в Париже, МПК (на фото президент структуры Эндрю Парсонс) в очередной раз продемонстрировал свою независимость от мнения МОК

Фото: Shuji Kajiyama / AP Допустив российских спортсменов к Паралимпиаде в Париже, МПК (на фото президент структуры Эндрю Парсонс) в очередной раз продемонстрировал свою независимость от мнения МОК

Фото: Shuji Kajiyama / AP

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета, заседание которой состоялось в столице Бахрейна Манаме, определила статус Паралимпийского комитета России. В прошлом году, вскоре после начала специальной военной операции на Украине и последовавшей за ним волны «изоляционных» санкций в отношении российской спортивной отрасли, МПК попытался лишить его членства, фактически выкинув представителей России из международного паралимпийского движения. Однако российской стороне удалось оспорить вердикт берлинской Генеральной ассамблеи на основании в первую очередь «технических» причин, и некоторое время судьба ПКР оставалось неясной.

Исход бахрейнского заседания получился крайне неоднозначным. С одной стороны, делегаты Генеральной ассамблеи, отклонив предложение о «полном» отстранении ПКР, проголосовали затем за отстранение «частичное». По сути, речь идет о двухлетней дисквалификации. Объясняя ее, МПК сослался на нарушения некоторых пунктов своей конституции. В них, в частности, говорится о том, что члены структуры обязаны соблюдать «нейтралитет и беспристрастность» в «вопросах политики» и осуществлять свою деятельность «автономно», без вмешательства органов, находящихся «вне паралимпийского движения».

Какие конкретно действия ПКР МПК счел нарушениями своего устава, он не уточнил. Но это и не является секретом. Ранее президент ПКР Павел Рожков уже признавал, что международную организацию не устраивает та помощь, которую российская паралимпийская структура оказывает участникам спецоперации, например, с реабилитацией после тяжелых ранений.

Однако главная для России новость из Бахрейна заключается все-таки не в этом. МПК, дисквалифицировав ПКР, санкционировал допуск российских паралимпийцев на все соревнования под своей эгидой. В их число входит и самое значимое соревнование — Паралимпиада в Париже, которая состоится летом будущего года. Правда, соревноваться россияне смогут лишь в нейтральном статусе, исключительно в индивидуальных видах и при соблюдении определенных критериев — их МПК обещал опубликовать «в надлежащие сроки».

В любом случае это очень похоже на прорыв — особенно на фоне неопределенности с российским участием в парижской Олимпиаде, которая будет предшествовать Паралимпийским играм.

Международный олимпийский комитет до сих пор не определился не только с его форматом, но даже с датой принятия решения по нему, постоянно затягивая процесс формирования своей позиции.

Впрочем, МПК в последние годы регулярно доказывал, что абсолютно независим от мнения МОК и заданных им трендов, если затронута сложная «российская тема». Впервые радикальное расхождение случилось летом 2016 года после выхода первой части знаменитого доклада Ричарда Макларена о якобы существовавшей в России на протяжении нескольких лет государственной системе сокрытия допинговых нарушений: с него началась активная фаза затяжного допингового кризиса. МОК, столкнувшись с колоссальным давлением, в первую очередь со стороны западных стран, требовавших для российской спортивной отрасли максимально возможного наказания, тем не менее допустил отечественную сборную к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, лишь разрешив международным федерациям «отфильтровать» ее состав в соответствии с данными доклада. А вот МПК команду России от Паралимпиады в Рио отстранил, несмотря на то что тотальная дисквалификация выглядела в глазах огромного количества чиновников и экспертов избыточной мерой по отношению к спортсменам с ограниченными возможностями.

Во второй раз паралимпийская структура позволила себе «фрондерство» в прошлом году. Уже после появления жестких «изоляционных» рекомендаций МОК в отношении российского спорта, поддержанных подавляющим большинством спортивных федераций и смягченных полгода назад, МПК допустил сборную России на Паралимпиаду в Пекине. Однако буквально накануне церемонии открытия он допуск отменил из-за якобы существовавших угроз для безопасности ее спортсменов и для «целостности» соревнований в связи с предупреждениями об их возможном бойкоте от нескольких делегаций. Президент МПК Эндрю Парсонс, видимо помня о пекинском скандале, отдельно призвал приехавших в Манаму функционеров «уважать» принятое на ней решение.

Реакция отечественных спортивных властей на случившееся в Бахрейне была такой же неоднозначной и «смешанной», как и итоги Генеральной ассамблеи.

Так, министр спорта РФ Олег Матыцин, чье заявление цитирует ТАСС, отметил, что допуск российских паралимпийцев даже в нейтральном статусе «подтверждает авторитет Паралимпийского комитета России на международной арене и его успешную работу по отстаиванию истинных принципов спорта». Павел Рожков, однако, охарактеризовал его как «дискриминацию российских спортсменов по национальному признаку», акцентировав внимание на приостановке членства ПКР. По мнению господина Рожкова, МПК наказал его за то, что он «добросовестно выполнял свои обязанности согласно целям и задачам, определенным в конституции МПК и уставе ПКР», включая «проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов военных действий». Павел Рожков рассказал, что «паралимпийский спорт был создан доктором Людвигом Гуттманом как средство реабилитации ветеранов Второй мировой войны» и «подобные мероприятия являются обычной практикой многих других стран», в том числе США и Канады. ПКР, по его словам, рассмотрит возможность борьбы за «полное восстановление».

Алексей Доспехов