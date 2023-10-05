Участие российских спортсменов в зимних юношеских Олимпийских играх не представляется возможным, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

«Международные спортивные федерации незаконно и несправедливо отстранили спортсменов от участия в соревнованиях, в том числе спортсменов юного возраста, потенциальных участников юношеских Олимпийских игр. В связи с этим уже давным-давно пропущены все сроки квалификации на участие в зимних юношеских Олимпийских играх. ОКР не получал приглашений на эти мероприятия, и ни в прямых, ни в косвенных контактах с коллегами из Лозанны оно даже не обсуждалось. В связи с этим наше участие в зимних юношеских Олимпийских играх не представляется возможным, международные зимние федерации по олимпийским видам спорта не прислушались к рекомендациям МОК о возвращении спортсменов»,— сказал господин Поздняков.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в Южной Корее в провинции Канвондо с 19 января по 1 февраля 2024 года. Будет разыгран 81 комплект наград. ТАСС