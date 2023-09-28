Глава СКР проконтролирует проверку строительства ЖК у братской могилы в Воронеже

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку, проводимую воронежским управлением по сообщениям жителей облцентра о возможных нарушениях градостроительного законодательства. Речь идет о возведении жилкомплекса «Городские сады» на улице Ломоносова в Центральном районе. Господин Бастрыкин поручил главе регионального управления Кириллу Левиту доложить ему о промежуточных результатах проверки и принятом решении, сообщил информационный центр СКР.

Жители Воронежа утверждают, что ЖК строят «в непосредственной близости» от братской могилы №16 на улице Ломоносова, 116. Об этом свидетельствуют якобы найденные в ходе работ останки советских солдат, которые рабочие, по словам горожан, не перезахоранивают. Обращения в органы местного самоуправления результатов не дают, уточняется в жалобе.

«Городские сады» возводит ООО «СЗ Квартал-2» — структура Воронежской девелоперской компании (ВДК, входит в группу компаний Евгения Хамина). Речь идет о первой очереди ЖК. Согласно данным портала «Дом.РФ», ее сдача запланирована на четвертый квартал 2024 года. Первая очередь будет представлять собой кирпичные дома высотой 20 этажей. Общая жилая площадь составит 23,3 тыс. кв. м, или 387 квартир; 49% из них уже распродано. Предусмотрено также обустройство одной детской и одной спортивной площадки, велосипедных дорожек, трех площадок для сбора мусора. Объем вложений в строительство представители ВДК «Ъ-Черноземье» не раскрыли.

Сотрудники компании рассказали, что при подготовке к строительству девелопер провел необходимые обследования земельного участка для получения разрешения на проведение работ: «Территория была предварительно обследована на предмет выявления санитарных и боевых захоронений воинов, погибших при защите Отечества, а также наличия взрывоопасных предметов времен ВОВ с целью их обнаружения и обезвреживания».

Также в ВДК заявили, что застройщик провел историко-культурную экспертизу для определения наличия или отсутствия объектов, обладающих исторической или культурной ценностью. В результате был разработан проект зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила №16».

О резком сокращении продаж квартир в воронежских новостройках — в материале «Ъ-Черноземье» «Расстраиваться не надо».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте