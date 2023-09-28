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Коммерсантъ FM
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Второе уголовное дело Андрея Ищенко будет рассматриваться в общем порядке

Первомайский районный суд Владивостока сегодня удовлетворил ходатайство гособвинителя о рассмотрении в общем порядке материалов второго уголовного дела в отношении бывшего кандидата на пост главы Приморского края предпринимателя Андрея Ищенко, едва не победившего на выборах в сентябре 2018 года. Ранее дело было назначено к слушанию в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку Ищенко признал свою вину.

«В судебном заседании Ищенко против ходатайства (гособвинителя.— ''Ъ'') не возражал»,— сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. В прокуратуре Приморья необходимость рассмотрения дела в общем порядке «Ъ» объяснили «процессуальным нюансом», не вдаваясь в подробности.

Адвокат Ищенко Иван Колобов сообщил «Ъ», что позиция его подзащитного не изменилась, он по-прежнему признает вину. Защитник высказал мнение, что второй процесс «долго не продлится».

Напомним, Андрей Ищенко обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан). По версии следствия, глава ООО «СК СЗ "Аврора-Строй"» заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме по улице Сафонова во Владивостоке.

«Однако в соответствии с технической документацией объекта строительства помещения фактически являются нежилыми, для проживания не пригодны и не предназначены. Таким образом, обвиняемый ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки»,— сообщило надзорное ведомство.

В августе Первомайский райсуд признал Ищенко виновным в мошенничестве при строительстве того же жилого дома по улице Сафонова в столице Приморья и нанесении ущерба обманутым дольщикам на сумму свыше 380 млн руб. Предприниматель был приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб..

В сентябре 2018 года господин Ищенко, являясь тогда депутатом регионального парламента, баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. Коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент господин Тарасенко вырвался вперед. Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку, а во Владивостоке прошли акции в его поддержку. В итоге результаты выборов были признаны недействительными из-за нарушений, а президент Владимир Путин назначил на пост врио главы Приморья сахалинского губернатора Олега Кожемяко. Тот затем избрался губернатором региона на повторных выборах.

Подробнее о деле Андрея Ищенко читайте в материале «Экс-кандидат в губернаторы Приморья признан мошенником».

Алексей Чернышев, Владивосток

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