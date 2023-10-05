NovaBev Group в январе—сентябре сократила отгрузки собственных брендов на 7,5%

NovaBev Group («НоваБев Групп», бывшая Beluga Group) в январе—сентябре уменьшила общие отгрузки алкогольной продукции на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 11 млн декалитров (дал), следует из отчетности компании.

Отгрузки собственных брендов за девять месяцев снизились на 7,5%, в то время как выросли показатели по импортным брендам — +29,3%. В третьем квартале 2023 года общие отгрузки увеличились на 7,3%, до 4,2 млн дал. Из них продажи собственной продукции увеличились на 1,5%, а импортных марок — на 33,7%.

Количество торговых точек розничной сети «ВинЛаб», которая входит в структуру NovaBev Group, в сентябре превысило 1580. Объем продаж увеличился за девять месяцев на 33,3%, трафик — на 24%, средний чек — на 7,5%.

Как сообщалось ранее, выручка NovaBev Group за первое полугодие увеличилась на 14% и достигла 47,9 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 35%, до 3 млрд руб. Показатель EBITDA компании составил 7,6 млрд руб., увеличившись на 5%. Общие отгрузки алкоголя превысили 7 млн дал.

В первом квартале 2023 года NovaBev Group сократила производство водки на 11%, до 1,96 млн дал, год к году. Компания поясняла, что на результатах первого квартала 2023 года сказались аномальные отгрузки в марте 2022 года, связанные с политическими событиями.

Лусине Баласян