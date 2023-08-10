Чистая прибыль Beluga Group в первом полугодии выросла на 35%

Крупнейшая алкогольная компания в России Beluga Group опубликовала финансовую отчетность по МСФО за первую половину 2023 года (.pdf). Выручка компании в период с января по июнь увеличилась на 14% и достигла 47,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 35% и составила 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Из финансовой отчетности следует, что за первое полугодие валовая прибыль Beluga Group выросла на 9% и достигла 18,8 млрд руб. Показатель EBITDA компании вырос на 5% и составил 7,6 млрд руб.

В первом полугодии общие отгрузки Beluga Group превысили 7 млн декалитров. В частности, темпы роста водки Beluga выросли на 13%, Orthodox — на 62%, водки «Белая Сова» — на 20%. Продажи виски Fox & Dogs увеличились на 26%, джина Green Baboon — на 139%.

Количество торговых точек розничной сети «ВинЛаб», которая входит в структуру Beluga Group, по итогам полугодия достигло 1,5 магазина. Объем продаж сети увеличился на 33,5%, средний чек — на 5%.

В первом квартале 2023 года Beluga Group сократила производство водки на 11%, до 1,96 млн дал, год к году. Ранее группа поясняла, что на результатах первого квартала 2023 года сказались аномальные отгрузки в марте 2022 года, связанные с политическими событиями.

Милена Костерева