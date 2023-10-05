«Известия»: в российских онлайн-кинотеатрах появится классика мыльных опер

Российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры о приобретении прав на классику мексиканских и бразильских мыльных опер, сообщили источники «Известий» и представители индустрии. Речь идет о сериалах «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Дикий ангел», «Просто Мария» и «Клон».

По информации газеты, о приобретении прав договариваются все основные платформы. Планируется также покупка прав на современные латиноамериканские фильмы.

В онлайн-кинотеатре Start отметили, что мексиканские, бразильские и аргентинские сериалы были пионерами жанра мыльных опер на отечественном телевидении и поэтому пользуются особой популярностью. В Start не исключили, что у них на платформе в ближайшее время появится латиноамериканский проект. Гендиректор Wink Антон Володькин сообщил, что компания находится в процессе переговоров по ряду латиноамериканских проектов. Директор по контенту ivi Иван Гринин только отметил, что у сервисов есть интерес к любому контенту, «который не противоречит действующему законодательству». В Kion сообщили, что у них присутствуют такие современные латиноамериканские сериалы, как «Медики, линия жизни», «Любовь вне закона» и др. На платформе не исключили, что у них появятся новые проекты.

Министерство культуры поддержало «развитие международного культурного обмена и взаимодействия». Ведомство отметило, что до российских зрителей могут быть допущены «любые иностранные киноленты, не противоречащие законам РФ». По мнению ведомства, внимание зрителей привлекает не локация происхождения фильма, а талант и профессионализм авторов.

О росте азиатского контента в российских онлайн-кинотеатрах — в материале «Ъ» «Кино развернулось на восток».

Леонид Уварчев