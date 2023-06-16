Путин об ушедших компаниях: мы двери ни для кого не закрываем

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, заявил, что Россия «не закрывает двери» для иностранного бизнеса. По словам президента, у иностранных компаний было право выбора.

«Мы с российского рынка никого не выгоняли... Если иностранные производители захотят вернуться, мы двери ни для кого не закрываем. Будем создавать для них необходимые условия. Но особенности поведения этих партнеров для себя учтем»,— заявил президент. По его словам, представители деловых кругов все чаще просят не пускать назад иностранные компании, ушедшие из России.

«Нам пророчили, что Россия вернется к закрытой административно-командной экономике. Но мы выбрали путь расширения свободы предпринимательства, и практика показала, что мы сделали абсолютно правильно»,— считает президент. При этом одним из важнейших принципов Владимир Путин назвал курс на открытость экономики.

Владимир Путин считает, что под многими иностранными брендами продается продукция, которая полностью производится на российских мощностях. Президент пообещал поддерживать новых российских собственников бывших зарубежных компаний.

По словам президента, российские производители за прошлый год подали более 90 тыс. заявок на регистрацию отечественных брендов. Он призвал региональные власти поддерживать этих производителей.

«Кстати говоря, те, кто у нас остался, работают и собираются работать из иностранных компаний, мы их считаем тоже отечественными производителями, и будем к ним относиться так же, как к своим»,— отметил Владимир Путин.

«Мы сохранили устойчивость нашей экономики. На сегодня это абсолютно, очевидно, что называется, медицинский факт»,— заключил он.

Анастасия Ларина