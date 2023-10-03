«Никол Пашинян оказался на перепутье»

Минобороны Армении заявило о гибели своего военного при обстреле со стороны Азербайджана, еще двое человек ранены. Они были в машине, которая 2 октября перевозила продукты для личного состава в районе Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе армянского ведомства. В Баку эти сообщения назвали абсолютной ложью. Ранее Азербайджан также опубликовал декларацию об интеграции этнических армян, которые решат остаться на территории непризнанной республики. Им обещают свободу вероисповедания и полную защиту. При этом в Ереване рассказали, что практически все население Нагорного Карабаха уже покинуло регион. На этом фоне в Армению приехала глава МИД Франции. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, Париж стремится заменить Москву в качестве главного союзника Еревана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна стала первым западным политиком столь высокого ранга, посетившим Ереван после азербайджанской силовой операции против Нагорного Карабаха и фактической ликвидации этой самопровозглашенной республики.

В программе визита, помимо переговоров с премьер-министром Николом Пашиняном и другими официальными лицами, встреча с беженцами из Карабаха, общее число которых за последние две недели превысило 100 тыс. человек.

Из всех западных государств именно Франция действует на армянском направлении наиболее активно и даже наступательно. Об этом свидетельствует не только визит госпожи Колонна, но и серия громких и весьма радикальных заявлений из Парижа.

Так, президент Эмманюэль Макрон назван Россию «сообщницей Азербайджана» в карабахском конфликте. А затем уже МИД Франции как раз накануне визита своего шефа в Ереван заявил, что Баку провел наступление на Карабах, а до этого девять месяцев осуществлял его транспортную блокаду с благословения Москвы.

Слово «сообщник» (complice), столь полюбившееся французским политикам, в этом заявлении также присутствовало.

Нетрудно заметить, что те же тезисы в последнее время активно использует армянская официальная пропаганда. Так, Telegram-канал «Баграмян 26», тесно связанный с командой Пашиняна, один из недавних комментариев закончил таким эмоциональным пассажем: «Единственный светлый момент в этой истории — то, что предатель Россия неизбежно будет изгнана из региона. Да будет проклята империя зла!»

Никол Пашинян оказался на перепутье. С одной стороны, с политической, да и с психологической точки зрения легче всего попытаться снять с себя ответственность за карабахскую трагедию, обвинить во всем Москву, сыграть на эмоциях шокированных армян, которым сложно признать, что поражение потерпели именно они.

Если Пашинян сделает такой выбор, то дальнейшее развитие событий легко предсказать — выход Еревана из ОДКБ, вывод российских военных баз и пограничников, постепенное сворачивание экономических связей. Именно к такому сценарию соотечественников готовят «Баграмян 26» и другие подобные ему СМИ.

С другой стороны, именно сегодня разрыв с Москвой был бы слишком рискованным. В Баку на разных уровнях, вплоть до президента Алиева, периодически высказывают территориальные претензии к собственно Армении.

Чаще всего упоминается Сюникская область, отделяющая основной Азербайджан от Нахичеванской автономии. Время от времени в Баку вспоминают и о том, что Ереван и его окрестности в прошлом были Эриванским ханством, и добавляют, что рано или поздно надо будет восстановить историческую справедливость.

Если Баку, опьяненный победой и жаждой окончательного реванша, решит перейти от слов к делу, сложно себе представить, что та же Франция, несмотря на все заявления и обещания президента Макрона и главы МИД, сумеет оказать армянам эффективную поддержку и заставить Ильхама Алиева отказаться от своих планов.

Сделать это может только Москва, если захочет. И вот здесь важно не слишком увлекаться ее демонизацией и не уподобляться, когда речь идет о серьезной государственной политике, истеричным пропагандистам из Telegram-каналов.

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