Азербайджан подтвердил задержание бывшего президента Арцаха Араика Арутюняна

Служба государственной безопасности Азербайджана подтвердила задержание бывшего президента Нагорно-Карабахской республики (Арцаха) Араика Арутюняна. Отмечается, что он был задержан 3 октября в Степанакерте. Ему предъявлены обвинения в терроризме и формировании незаконных воинских подразделений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Араик Арутюнян после задержания

Фото: DTX Араик Арутюнян после задержания

Фото: DTX

В сообщении Службы госбезопасности Азербайджана говорится, что Араик Арутюнян участвовал в формировании и организации «вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством» Азербайджана; «вербовке, обучении и финансировании наемников», а также сам принимал участие в боевых действиях на стороне Нагорного Карабаха. Все вменяемые ему эпизоды относятся ко Второй карабахской войне (27 сентября — 10 ноября 2020 года).

Служба госбезопасности отмечает, что Арайик Арутнян был привлечен в качестве обвиняемого и заочно арестован еще 28 октября 2020 года. Также азербайджанскими спецслужбами были опубликованы кадры после задержания экс-президента НКР.

Араик Арутюнян был президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 21 мая 2020-го по 1 сентября 2023 года. В сентябре он подал заявление об отставке, после чего президентом стал Самвел Шахраманян. С 2007 по 2017 год он был премьер-министром, а в 2017–2018 годах — государственным министром.

После конфликта в Карабахе азербайджанские спецслужбы проводят задержания бывших лидеров непризнанной республики. 27 сентября азербайджанская погранслужба сообщила о задержании Рубена Варданяна, бывшего госминистра Нагорного Карабаха. Ему предъявили обвинение в финансировании терроризма (до 14 лет лишения свободы). 29 сентября на въезде в Лачинский коридор Азербайджан задержал экс-командующего армией Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна. Он отправлен в СИЗО. 30 сентября Азербайджан задержал экс-главу МИД Карабаха Давида Бабаяна. Его обвиняют в причастности к планированию, подготовке и ведению войны.

1 октября МИД Армении сообщил о задержании Азербайджаном бывших президентов непризнанной Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также главы парламента непризнанной республики Давида Ишханяна. В ответ на это заявление МИД Азербайджана сообщил, что все армянские военнослужащие, сложившие оружие, были отпущены азербайджанской стороной и отправлены в Армению.

После начала «антитеррористической операции» Азербайджана в Карабахе регион покинуло почти все армянское население, 100 тыс. из 120 тыс. армян. 28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики.

О конфликте — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Анастасия Ларина