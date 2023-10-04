МИД Азербайджана заявил об освобождении армянских военных, сложивших оружие

МИД Азербайджана опубликовал в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) заявление, согласно которому армянские военнослужащие, сложившие оружие, были отпущены азербайджанской стороной и отправлены в Армению.

«Кроме того, МИД Армении хорошо осознает, что тысячи армянских военнослужащих и членов незаконных вооруженных формирований, согласившихся разоружиться, были освобождены Азербайджаном в качестве гуманитарного жеста и без препятствий отправились в Армению, и в этой связи ложная пропаганда Армении абсолютно безосновательна»,— говорится в заявлении азербайджанского ведомства.

МИД Азербайджана опубликовал заявление в качестве ответа на сообщение МИД Армении о задержании бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также главы парламента непризнанной республики Давида Ишханяна. В заявлении армянского ведомства говорилось об осуждении действий правоохранительных органов Азербайджана, которые «продолжают произвольные аресты».

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» на территории непризнанного Нагорного Карабаха. Тогда власти Азербайджана потребовали вывода из региона армянских военных. Ереван настаивал, что в НКР нет военного присутствия Армении. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило об окончании боевых действий на территории республики. В ходе военной операции погибли несколько сотен человек с обеих сторон конфликта. 28 сентября 2023 года президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха).

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