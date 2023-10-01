Словакия избрала старый «Курс»

Левая популистская партия «Курс — социальная демократия» во главе с экс-премьером Робертом Фицо выиграла парламентские выборы в Словакии. Несмотря на небольшой отрыв от конкурентов, именно господину Фицо, известному своей антиукраинской и пророссийской риторикой, предоставлена попытка сформировать новое правительство республики. В ЕС от итогов голосования в Словакии не в восторге, там опасаются, что Братислава, теперь уже вместе с Будапештом, станет серьезной проблемой для европейского единства. Однако, как показывает политическая карьера господина Фицо, несмотря на свою напористость, он всегда был готов корректировать взгляды в зависимости от обстоятельств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер победившей на выборах в Словакии партии Роберт Фицо шокировал Запад высказываниями о том, что «война на Украине началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан в Донбассе и Луганске»

Фото: Eva Kornikova / Reuters Лидер победившей на выборах в Словакии партии Роберт Фицо шокировал Запад высказываниями о том, что «война на Украине началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан в Донбассе и Луганске»

Фото: Eva Kornikova / Reuters

Словакия может стать большой проблемой для единства в ЕС, какой уже воспринимаются Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и отчасти Польша под руководством партии «Право и справедливость». Во всяком случае, к такому повороту событий уже начали морально готовиться в Брюсселе после подведения итогов парламентских выборов в Словакии, состоявшихся 30 сентября. Победу на них одержала партия «Курс — социальная демократия» Роберта Фицо, хорошо известного в Европе левого популиста, ранее трижды возглавлявшего словацкое правительство.

На выборах в однопалатный парламент Словакии — Национальный совет (НС) — «Курс» поддержали 22,94% избирателей.

На втором месте финишировала проевропейская либеральная партия «Прогрессивная Словакия» с результатом 17,96%, а третью строчку заняла партия «Голос — социальная демократия», набравшая 14,7%. В парламент прошли также победившая на выборах 2020 года правоцентристская коалиция «Обычные люди и друзья» (8,89%), консервативное Христианско-демократическое движение (6,82%), либеральная и одновременно евроскептическая «Свобода и солидарность» (6,32%), а также Словацкая национальная партия (СНП; 5,62%), ратующая за защиту традиционных христианских ценностей, идентичности словаков и открыто недолюбливающая нацменьшинства.

То, что ни одной из политических сил не удалось получить большинства для самостоятельного формирования кабинета, весьма типичная ситуация для словацкой политики.

И по сложившейся традиции право первой попытки создать коалиционное правительство отойдет победителю гонки.

Президент республики Зузана Чапутова, состоящая в «Прогрессивной Словакии», уже подтвердила: никаких изменений в этой схеме не предвидится, а значит, именно Роберт Фицо и займется поиском политических союзников, чтобы занять кресло премьер-министра, или, точнее, вернуться в него спустя пять лет.

Между тем подобная перспектива устраивает далеко не всех. Большинство союзников Словакии по ЕС были крайне обеспокоены предвыборной риторикой политика, которая, несмотря на его официально левые взгляды, сильно напоминала по содержанию высказывания еще одного возмутителя европейского спокойствия — Виктора Орбана. Зарабатывать симпатии избирателей Роберт Фицо решил с помощью шумной и активной кампании, базировавшейся на антиамериканских, антиевропейских и антиукраинских позициях.

Так, господин Фицо обещал в случае победы прекратить поставки вооружений Киеву, который, по его словам, при нем «и патрона не получит».

В августе на одном из предвыборных митингов политик заявил, что «война на Украине началась не год назад — она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан в Донбассе и Луганске». Кроме того, он восхищался СССР, который освободил «чешские и словацкие земли от нацистской Германии», и обещал, что его партия «будет вспоминать каждый день, каждый час, каждую секунду безоговорочную победу Красной армии». «Ради бога, они освободили нас, мы должны проявить немного уважения!» — настаивал Роберт Фицо.

«Мы должны сказать всему миру, что свобода пришла с Востока, война всегда приходит с Запада»,— говорил словацкий политик, чем, конечно, весьма встревожил коллег на том самом Западе, видящих сложившуюся ситуацию совсем не так, как видит ее словацкий политик.

Как раз из-за подобных речей его и начали сравнивать с Виктором Орбаном, пусть не левым, но правым популистом. В Брюсселе сочли, что противостоять Венгрии, которая высказывает альтернативные взгляды на украинский конфликт и сопротивляется интеграции Киева в НАТО и ЕС, и так сложно. А присоединение к ней Словакии станет еще более серьезным испытанием для европейского единства. И это касается не только Украины — на фоне общеевропейских проблем Братислава и вовсе может стать третьим участником антибрюссельской коалиции, примкнув к известным евроскептикам в Варшаве и Будапеште.

Впрочем, по мнению экс-министра иностранных дел Словакии Растислава Качера, Роберт Фицо — искушенный популист, а потому сказанные им предвыборные слова могут в дела и не перерасти.

«Возможно, он даже не собирается реализовывать все сказанное. Вероятно, он думает, что сможет снова всех одурачить, разжигая популистские антизападные эмоции у себя дома, изображая бунтарскую храбрость против ЕС и НАТО, а затем поступать так, будто ничего и не было»,— заявил господин Качер.

Как отметило агентство Reuters, за свою тридцатилетнюю политическую карьеру Роберту Фицо никогда не составляло труда лавировать между проевропейским мейнстримом и националистическими антибрюссельскими и антиамериканскими настроениями.

Главное — опираться на наиболее популярные мнения в обществе, при этом формально всегда оставаясь на левом фланге, на который он попал еще в 1986 году, вступив в Коммунистическую партию Чехословакии.

Собственную партию «Курс» политик создал в 1999 году, а уже в 2006-м праздновал первую победу на всеобщих выборах, использовав недовольство избирателей либеральными экономическими реформами прежнего правительства. Затем господин Фицо проиграл выборы правоцентристам, чье правительство продержалось лишь два года, и в 2012 году политик вернулся в кресло премьера.

На парламентских выборах 2016 года в Роберте Фицо, как и в значительной части общества, проснулась резкая нелюбовь к мигрантам, а потому «Курсу» не составило труда победить под антииммигрантскими лозунгами. При этом сразу после победы он поумерил свой антибрюссельский настрой и провозгласил, что Словакия должна стать ядром Евросоюза наряду с Францией и Германией. Подобные примеры балансирования и сейчас вселяют в еврочиновников надежду, что и на этот раз договориться с Робертом Фицо не станет неразрешимой задачей.

Между тем в 2018 году политическая удача от него отвернулась: в республике были убиты журналист Ян Куцак и его невеста Мартина Кушнирова. Погибший от рук киллера репортер занимался расследованием коррупции в высших эшелонах власти, а потому прогремевшая на всю страну и вызвавшая массовые протесты трагедия серьезно подорвала позиции господина Фицо. В итоге он ушел в отставку, а поражение «Курса» в 2020 году на выборах и вовсе раскололо партию, от которой отделился «Голос — социальная демократия».

Тем не менее Роберт Фицо сумел всплыть на поверхность, став во время пандемии COVID-19 одним из главных антипрививочников и антимасочников. Наконец, сегодня он снова празднует победу.

Полученных «Курсом» 42 мандатов в 150-местном НС не хватит для формирования правительства. Однако господин Фицо намерен уговорить «раскольников» из «Голоса», заработавших 27 кресел, составить ему компанию в правительстве.

Этого, правда, тоже будет недостаточно. Но на такой случай у Роберта Фицо есть давние союзники по коалициям — националисты из СНП с десятью мандатами в парламенте.

Лидер «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка называл победу «Курса» «очень плохой новостью для Словакии» и выразил готовность бороться за пост премьера, если Роберт Фицо провалится с формированием коалиции. И в этой ситуации, конечно, многое зависит от позиции «Голоса», с которым вступать в союзы готовы и те и другие.

Лидер «Голоса» Петер Пеллегрини, сменившей бывшего босса на посту премьера в 2018 году во время политического кризиса, еще недавно уверял: господин Фицо не может «больше предложить Словакии никакой надежды в XXI веке». Однако после оглашения результатов выборов утром 1 октября господин Пеллегрини был уже не столь категоричен. По его мнению, коалиции из двух «социальных демократий» ничего не мешает, хотя «два бывших премьера в одном правительстве — не самое оптимальное решение». Тем не менее отказываться от возможности поруководить республикой в каком-то качестве он не намерен.

Алексей Забродин