Единороссы получили посты председателей комиссий в горсовете Красноярска

Красноярский горсовет нового созыва, избранного в сентябре 2023 года, завершил формирование своей структуры. На сессии муниципального парламента 5 октября был определен состав постоянных комиссий и избрано их руководство.

Председателем комиссии по бюджету, собственности и экономической политике избран Артемий Любушкин, по местному самоуправлению — Елена Южакова, по городскому хозяйству — Андрей Козиков. Комиссию по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре возглавил Вячеслав Дюков, по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни — Артем Речицкий, по социальной политике — Оксана Ларионова. Все руководители комиссий входят во фракцию «Единой России» (ЕР).

Первая сессия горсовета состоялась 3 октября. Тогда депутаты переизбрали спикером на новый срок единоросса Наталию Фирюлину, заместителем председателя стал также представитель ЕР Андрей Козиков.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», по итогам сентябрьских выборов «Единая Россия» получила в горсовете 30 мест из 36. Партийную фракцию возглавляет Дмитрий Власов.

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Валерий Лавский