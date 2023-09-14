Как правило «Единая Россия»

В регионах Сибирского федерального округа в конце прошлой недели состоялись выборы муниципального, поселкового и сельского уровней. Как правило, победу на них одержали кандидаты «Единой России» (ЕР). Но в ряде случаев успех сопутствовал представителям оппозиционных партий, а также самовыдвиженцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самые масштабные муниципальные выборы прошли в Красноярском крае и Республике Хакасия, где избирали депутатов городских советов региональных столиц

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Самые масштабные муниципальные выборы прошли в Красноярском крае и Республике Хакасия, где избирали депутатов городских советов региональных столиц

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Самые масштабные муниципальные выборы прошли в Красноярском крае и Республике Хакасия, где избирали депутатов городских советов региональных столиц. В парламенте Красноярска 18 депутатов избираются в одномандатных округах, 18 — по партспискам. Во всех одномандатных округах победили единороссы. При голосовании за партийные списки они также оказались первыми с результатом 44,02%. ЛДПР набрала 19,75%, «Зеленые» — 9,37%, КПРФ — 8,01%. В сумме у ЕР набралось 30 из 36 мест, четыре — у ЛДПР, по одному — у КПРФ и «Зеленых». Таким образом, единороссы взяли реванш у ЛДПР, которой уступили в 2018 году 2,1% при голосовании за партсписки. Как сообщил начальник отдела правового обеспечения регионального отделения ЕР Максим Зверев, в «ближайшие недели сентября» состоятся заседание фракции в горсовете и партийная конференция, которые назовут, учитывая расклад голосов в горсовете, его нового спикера. В свою очередь, руководитель фракции ЛДПР в краевом заксобрании Александр Глисков отметил, что партия закрепила статус ведущей оппозиционной силы Красноярского края.

Примерно таким же в плане партийного состава будет новый созыв горсовета Абакана, 14 депутатов которого избираются в одномандатных округах, 15 — по партспискам. Там ЕР также выиграла во всех одномандатных округах, а также получила 41,98% при голосовании за партсписки. КПРФ набрала 27,25%, ЛДПР — 7,32%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — 5,47%. В общей сложности ЕР получит 22 места, у КПРФ пять мандатов, у ЛДПР и СРЗП — по одному. Сессия горсовета, согласно данным официального портала Абакана, предварительно запланирована на 19 сентября.

В целом в Красноярском крае по итогам выборов депутатов в городские и районные советы ЕР получила 59 мандатов из 69. Например, в Зеленогорске горсовет стал единороссовским на 100%. В Таймырском Долгано-Ненецком автономном округе при голосовании за партсписки ЕР набрала 58,15% голосов. Здесь на втором месте оказалась ЛДПР (18,95%), за которой расположились КПРФ (6,27%) и СРЗП (5,54%). Причем две последние партии уступили еще и строке «против всех» (8,93%). В сумме же у ЕР набралось 75% мест в райсовете.

В Алтайском крае ЕР получила в общей сложности 83,6% мандатов различного уровня. На втором месте оказалась СРЗП (6,1%). 5,85% мандатов получили самовыдвиженцы. «К сожалению, некоторые „товарищи“, вместо того чтобы наращивать муниципальный потенциал, работать „на земле“, по-прежнему преимущественно занимаются инсинуациями в сети интернет»,— оценил итоги голосования вице-спикер заксобрания региона от ЕР Денис Голобородько. Лидер СРЗП Сергей Миронов считает, что 27 мандатов, полученных партией по итогам голосования 8–10 сентября, подтверждают ее статус «главной оппозиционной политической силы в регионе». КПРФ в регионе получила 14 мандатов, включая одно место в совете Косихинского района.

В Новосибирской области, помимо губернаторских выборов, прошли 23 кампании муниципального уровня. Все они носили статус дополнительных выборов. Например, во втором по величине городе региона Бердске были выбраны два депутата. В округе №1 победил единоросс, индивидуальный предприниматель Максим Аредаков. В округе №14 — справоросс, заместитель директора ООО «Производственно-коммерческое предприятие „Теплообменник“» Фируз Хасанов. В Новосибирской области он известен как многократный чемпион региона по вольной борьбе.

В Томской области прошли шесть кампаний. По итогам одной из них действующий глава Зональненского сельского поселения Томского района (фактически, пригорода Томска) Евгения Коновалова подтвердила свои полномочия, набрав 92,28% голосов. Свою кандидатуру госпожа Коновалова выдвинула сама. Из пяти депутатских мандатов три получила ЕР, один — ЛДПР, еще один достался самовыдвиженцу.

Жители Кемеровской области избирали новые созывы советов девяти городских округов и районов. При голосовании за партийные списки результат ЕР варьировался от 70,82% на выборах в Междуреченске до 85,33% в Прокопьевске и 88,04% в Юрге.

В Омской области кандидаты-единороссы победили на дополнительных выборах депутатов райсоветов в Знаменском, Нововаршавском, Одесском, Павлоградском и Русско-Полянском районах.

В Республике Алтай ЕР взяла в общей сложности 123 из 168 мандатов в районных советах. По данным руководителя исполкома регионального отделения партии Татьяны Щегольковой, среди победителей выборов насчитывается 10 участников специальной военной операции. Например, Геннадий Санин вновь возглавил Чибилинское сельское поселение в Улаганском районе.

В Республике Тыва главными кампаниями были выборы хуралов представителей второго по численности населения города Ак-Довурака и семи районов. И здесь преимущество единороссов не вызвало сомнений. Так, в Ак-Довураке из 17 депутатов нового созыва 14 будут представлять ЕР. По одному мандату получили кандидаты от КПРФ, СРЗП и самовыдвиженец. В трех округах оказалось всего по одному кандидату, и у избирателей была возможность проголосовать только за него или против.

Валерий Лавский