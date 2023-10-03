Наталия Фирюлина сохранила пост спикера красноярского горсовета

Наталия Фирюлина переизбрана спикером горсовета Красноярска. Первая сессия нового созыва муниципального парламента проходит 3 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Красноярский городской совет депутатов Фото: Красноярский городской совет депутатов

Кандидатура госпожи Фирюлиной была выдвинута фракцией «Единой России» (ЕР). За нее проголосовали 32 депутата. Представителя ЛДПР Романа Крастелева поддержали четыре человека.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», выборы нового состава горсовета состоялись 8-10 сентября 2023 года. По их итогам ЕР получила 30 из 36 мест. 27 сентября конференция регионального отделения партии выдвинула Наталию Фирюлину на пост председателя горсовета. Она занимала его с 2018 года.

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Валерий Лавский