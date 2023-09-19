Осторожность градус крадет

Первое большое совещание у президента по проекту трехлетнего бюджета было посвящено макропрогнозу Минэкономики. Он оптимистичнее ожиданий ЦБ и независимых аналитических структур. Хотя тренды второго полугодия позволяют ждать, что «перегрев» экономики продлится до 2024 года, сверхплановый рост в 2025–2026 годах требует обоснований. Принятие же версии Минэкономики означает менее консервативный подход к расходам трехлетнего бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

На совещании по формированию федерального бюджета на 2024 год Владимир Путин назвал текущую ситуацию в экономике «в целом устойчивой и сбалансированной», отметив, что динамика ВВП в 2023 году оказалась сильно лучше прежних ожиданий Минэкономики: годовой рост может быть зафиксирован на уровне в 2,5–2,8% ВВП. Проект бюджета, по словам президента, должен быть «объективно просчитан» с упором на соцобязательства — совещание было, исходя из стенограммы, посвящено параметрам среднесрочного бюджетного прогноза Минэкономики.

ЦБ, как и аналитики, ранее публиковал собственные прогнозы, на фоне которых прогноз Минэкономики (см. “Ъ” от 12 сентября) выглядит избыточно оптимистичным. Так, прогноз ЦБ предполагает, что в 2023 году экономика вырастет не более чем на 1,5–2%, а в 2024 году — на 0,5–1,5% (против прежней оценки в 0,5–2,5%) на фоне небольшого сокращения объемов внешней торговли и худшего, чем ожидалось, роста инвестиций в силу ослабления курса рубля. Минэкономики же предполагает предстоящий бум частных вложений.

Прогноз в 1,5–2% роста ВВП на фоне того, что в первом полугодии экономика уже выросла на 1,6%, означает околонулевые темпы до конца года. «Высокочастотные данные об экономической динамике показывают, что в последние месяцы экономическая активность стала стагнировать с тенденцией к легкому падению (причем стагнация или падение наблюдаются и по потреблению населения, и в сфере инвестиций). В промышленности в начале третьего квартала фиксируется приостановка подъема. Если в июне торможение роста было связано преимущественно со снижением интенсивности добычи при сохранении роста в обработке, то в июле рост прекратился и здесь»,— фиксируют экономисты ЦМАКП в сентябрьском макрообзоре.

Прежде торможение квартального роста ВВП до 0,1% во втором с 0,7% в первом квартале с учетом сезонности фиксировали в ЦБ (см. “Ъ” от 11 сентября).

По оценке же ЦМАКП, темп прироста ВВП в реальном выражении (за скользящий год июль 2022-го — июнь 2023 года) к аналогичному периоду предшествующего года составил минус 0,8%. «Это сигнализирует о том, что в июне 2023 года рецессия по-прежнему продолжалась»,— полагают аналитики центра. Кроме того, в ЦМАКП отмечают, что ужесточение ДКП в момент исчерпания старых стимулов к росту (строительство и военпром) и возможное формирование новых мотивов, в том числе определяемых частными инвестициями, которые дестимулируются при повышении ставки, «может привести в перспективе к затяжной стагнации». В первом квартале года вклад валовой прибыли в рост ВВП стал отрицательным, а оплата труда — единственным положительным компонентом доходов, что также может негативно отразиться на инвестициях.

Впрочем, для 2024 года предположение Минэкономики о продолжении роста ВВП выше потенциала (ЦБ оценивает его среднесрочно в 1,5%, причем неочевидно, что высокий уровень госинвестиций 2023 года успел его увеличить) может быть рациональным. Несмотря на выравнивание Минфином бюджетных расходов внутри года, объем трат четвертого квартала предполагается высоким — дополнительный бюджетный импульс пока неизвестного масштаба будет действовать минимум полугодие.

К среднесрочному прогнозу Минэкономики, который предполагает рост ВВП выше 2% в год, у оппонентов ведомства Максима Решетникова существенно больше вопросов. Так, Минэкономики ожидает, что безработица сохранится на уровне 3,1% в течение всего прогнозного периода, а инфляция уже в 2024 году снизится до 4%. «Насколько согласуются перегретая экономика (и рынок труда, в частности) и резкое замедление инфляции в 2024 году?» — задаются вопросом авторы Telegram-канала «Твердые цифры». Аналитики Telegram-канала MMI убеждены, что прогнозы Минэкономики на 2023–2024 годы завышены. По их мнению, «неадекватно выглядят» цифры по экспорту в 2023 году — месячный экспорт должен подскочить с $34 млрд в январе—августе до $46 млрд в сентябре—декабре. Эта «ошибка» в расчетах и поднимает оценку ВВП до 2,8%. В прогнозе же на 2024 год, по их мнению, не учтено влияние жесткой ДКП — последствия повышения ставки ЦБ в августе—сентябре должны выйти на пик в течение нескольких кварталов. Неадекватен, по их мнению, и прогноз инфляции на 2023 год — 7,5%. «ВВП и инфляция завышены для того, чтобы завысить оценку бюджетных доходов и увеличить расходы. Такой безответственный подход к прогнозу подчеркивает риски со стороны бюджетной политики и может потребовать от ЦБ проведения более жесткой ДКП»,— заключают авторы канала.

Но возможно, что оптимистичность среднесрочного прогноза Минэкономики объясняется проще. Пересмотры Банком России своего макропрогноза этим летом вряд ли случайны и вряд ли определены недостаточным учетом результатов госинвестирования 2022–2023 годов. Но этот тренд существует, и Минэкономики вправе предполагать, что «перегрев» 2023 года будет более длительным, хотя неочевидно, как он может стабильно существовать два-три года. В любом случае ожидание относительно высокого роста 2024 года не выглядит необычным. А общий оптимистичный взгляд на 2025 год и позже с точки зрения текущей бюджетной политики (реальные горизонты планирования которой сокращаются) выглядит оправданным: де-факто бюджет в текущих условиях выглядит все больше однолетним, чем трехлетним. В 2024 году его коррекция на 2025–2026 годы может осуществляться в совсем других макроусловиях.

Артем Чугунов, Дмитрий Бутрин