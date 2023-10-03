Уравнение шариатской безопасности

“Ъ” разобрался в некоторых деталях нашумевшего опроса Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) об отношении мигрантов к российскому законодательству. Напомним, в сентябре агентство заявило, что значительная доля находящихся в России граждан стран Центральной Азии не хотят соблюдать местное законодательство и предпочитают нормы шариата. “Ъ” попросил ФАДН предоставить точные формулировки вопросов и показал их сторонним экспертам. Руководитель группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер считает, что ФАДН нарушило «важные методологические правила» социологических исследований и что вопросы агентства сформулированы некорректно. Однако бывший заместитель главы Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин уверен, что опрос ФАДН подтверждает тенденцию на радикализацию и шариатизацию в среде мигрантов.

Напомним, в конце сентября руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал «РИА Новости» о результатах «анонимного социологического опроса, проведенного специалистами ФАДН России в мигрантской среде». «По итогам 43,5% мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству, 24% опрошенных готовы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать право жить в России по нормам шариата, 15,3% готовы принимать участие в незаконных политических акциях мигрантов»,— сказал господин Баринов. Он добавил, что, по данным того же исследования, более 44% опрошенных мигрантов «готовы, несмотря на недовольство местного населения, вести себя в соответствии с нормами и традициями, принятыми в их обществе», а половина всего мигрантского сообщества «ощущает очевидные потребности в таком поведении». «Потому и растет количество преступлений, поскольку они приезжают из инокультурной среды, совершенно с иными представлениями о жизни, о правовом укладе, традициях, обычаях. И, к сожалению, не всегда готовы встраиваться в нашу жизнь, нашу правовую систему»,— заявил руководитель ФАДН.

Заявления господина Баринова широко разошлись в СМИ и социальных сетях. Вместе с тем ФАДН не опубликовало само исследование и даже не рассказало о его методологии. “Ъ” направил официальный запрос в агентство с просьбой предоставить больше информации о том, как проходил опрос и какие конкретно вопросы были заданы мигрантам.

Представители ФАДН сообщили, что исследование проводилось еще в сентябре—декабре 2022 года, в нем приняли участие 4 тыс. граждан Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана. «Опрос проводился методом очного анкетирования на электронных планшетах. Поиск респондентов осуществлялся в местах наибольшего скопления целевой аудитории (миграционные центры, рынки, торговые комплексы, стройки)»,— рассказали “Ъ” в ФАДН. Сотрудники агентства добавили, что вопросы были сформулированы на русском языке; анкеты на родных языках респондентов использовались «лишь в случае непонимания респондентами стандартной анкеты на русском языке». В анкете было более 15 вопросов, однако ФАДН в ответе на запрос “Ъ” привело формулировки лишь четырех из них.

Первый вопрос: «Насколько нужным вы считаете в месте вашего пребывания чтить нормы и традиции поведения, принятые в вашей национальной культуре, в вашей родной стране, даже если они противоречат нормам и традициям местного населения?». Как сообщает ФАДН, целых 44,8% опрошенных ответили, что считают это «нужным и важным». Еще 41,7% заявили, что необходимо «руководствоваться правилами общежития в российском обществе». Оставшиеся 13,5% сообщили, что «затрудняются ответить».

Второй вопрос: «Как вы относитесь к тому, что часть мусульманского населения на территории вашего региона чаще отдает предпочтение нормам шариата и стремится жить по ним, а не по нормам светского законодательства, законодательства РФ?» — вызвал затруднение у каждого пятого респондента. Поддержали позицию из вопроса 43,6% опрошенных мигрантов, против высказались 35,9%.

Третий вопрос: «Готовы ли вы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать возможность жить в Российской Федерации по нормам шариата, в соответствии со своими нормами и традициями?». Отвечая на него, 66,6% респондентов заявили, что не готовы принимать участие в таких акциях, а 24,1% выразили готовность. Еще 9,4% затруднились с ответом.

Четвертый вопрос: «Готовы ли вы принимать участие в незаконных (несанкционированных) политических акциях, митингах, чтобы защищать свои права и убеждения?». Почти 80% респондентов заявили, что не готовы к незаконным действиям, 15,3% выразили свою готовность, 5,2% затруднились с ответом.

Комментируя для “Ъ” результаты опроса, в ФАДН заявили: «В среде мигрантов фиксируется очень высокий уровень шариатизации и потребности в выражении своей национальной самобытности. При этом очевидно прослеживается их стремление к замещению норм и законов общества, в котором они проживают, на нормы и обычаи своей страны и религии. Сопровождается это готовностью не просто на словах и мысленно поддерживать такие тенденции, но активно, открыто выступать на массовых акциях и протестах, выражая свою поддержку незаконным путем».

Также представители агентства увидели в результатах опроса «достаточно высокий» уровень «протестного потенциала» в среде мигрантов. «Он несколько ниже, чем потенциальное желание отстаивать свои религиозные взгляды, но все же для мигрантов, не являющихся гражданами государства, в котором есть очевидный запрет на такие действия, этот показатель достаточно высок»,— говорится в ответе ФАДН на запрос “Ъ”.

По итогам опроса агентство «условно разделяет» мигрантов из стран Центральной Азии на три группы: «радикализированные», «колеблющиеся» и те, кто «потенциально могут конструктивно (бесконфликтно) приспособиться к условиям жизни в российском обществе». Радикалы «должны находиться в зоне особого внимания и контроля со стороны правоохранительных органов», остальным надо сообщать «в понятной и доступной форме достоверную информацию о миграционном и трудовом законодательстве, о нормах поведения в российском обществе, в том числе в общественных местах и при отправлении религиозных обрядов». Параллельно необходимо «не допускать безнаказанности за девиантное и противоправное поведение», пишут в ФАДН.

Руководитель группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер считает, что исследование ФАДН было проведено с нарушением «важных методологических правил». Социолог подчеркивает, что в один вопрос нельзя помещать больше одного конструкта — иначе нельзя будет понять, на какой именно вопрос отвечает человек. «Возьмем формулировку "Насколько нужным вы считаете в месте вашего проживания соблюдать и чтить традиции поведения, принятые в вашей национальной культуре, в вашей родной стране, даже если они противоречат нормам и традициям местного населения?". В положительный ответ на этот вопрос заложена и просто любовь к своей культуре — без "добавки" в виде того, что она противоречит культуре принимающего общества,— указывает ученый.— И что считывается в этом вопросе, когда он задается незаинтересованными интервьюерами на неродном для респондентов языке? Важность своей культуры. И так — с каждым вопросом (из четырех приведенных ФАДН.— “Ъ”)».

Господин Варшавер уверен, что значительная часть трудовых мигрантов заинтересована прежде всего в улучшении своей жизни. «Российское законодательство для них, как и для значительной части россиян, не священная корова. Но они пытаются соблюдать законы, потому что есть санкции за их неисполнение. Так, по данным нашего опроса 2016 года, на вопрос "Согласитесь или не согласитесь с высказыванием: «Когда находишься в России, обязательно нужно, чтобы все документы были в порядке»?" 83% ответило "да, обязательно", 14% — "да, желательно", 3,3% — "нет, ничего страшного, если не все документы будут в порядке". Этот опрос тоже можно критиковать, но здесь мы видим совсем другую картину».

Эксперт по антиэкстремистскому законодательству Александр Верховский обращает внимание, что в результатах опроса ФАДН защищать на митинге свои убеждения готовы 15% мигрантов, а право жить по шариату — уже 24%: «Что могла бы означать эта странная разница? Что шариат для части ответивших — это не убеждения и не права, а что-то другое. Скорее всего, опрашиваемые понимали "шариат" как свои традиции, которые, естественно, основаны в основном не на шариате вовсе».

По мнению господина Верховского, выводы ФАДН должны были быть не о «шариатизации», а о значительной приверженности большой части мигрантов своим «традиционным ценностям». «Не могу не добавить, что отчаянно смелые ответы мигрантов на анкету от имени государственного ведомства поражают и заставляют усомниться в достоверности,— иронизирует эксперт.— И в самом деле, если четверть мигрантов готовы идти на митинг за шариат — а это сотни тысяч и даже миллионы людей,— то где же эти митинги?»

Бывший заместитель руководителя Федеральной миграционной службы, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин высоко оценил исследование ФАДН и заявил “Ъ”, что оно подтверждает его многолетние наблюдения. «Радикализация, к сожалению, происходит — мы говорим об этом уже около 15 лет, и ФАДН наконец это замерило,— прокомментировал он результаты опроса.— Попытки заместить наши законы законами шариата тоже есть, потому что на их (мигрантов.— “Ъ”) взгляд российские законы не очень действенны. Кроме того, такую реакцию мигрантов могут вызывать незаконные практики со стороны правоохранительных органов. Эта шариатизация может быть связана и с тем, что людям надо на что-то опираться. Поэтому мигранты устраивают кружки, где изучают и религию, и свои обычаи, и язык».

Господин Поставнин подчеркнул, что результаты исследования в очередной раз говорят о необходимости проводить работу по интеграции и адаптации иностранных граждан в российское общество: «С мигрантами нужно работать. Большинство хотят жить по закону и не хотят участвовать в митингах. Они обычные люди, которые хотят, чтобы закон соблюдался не только ими, но и в отношении них».

Эмилия Габдуллина