Глава Новосибирска прокомментировал идею термоядерного взрыва над Сибирью

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал комментарий по заявлению главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, которая накануне высказалась о последствиях в случае ядерных взрывов в 100 км над Сибирью.

«Наверное, я, как физик по образованию, прокомментирую. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии, надо относиться очень ответственно»,— отметил Анатолий Локоть.

Главный редактор RT сделала свое заявление во вторник, 3 октября. Как она пояснила, «один умный человек» (с ее слов инженер-радиоэлектроник) рассказал ей, что «если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Этого ничего не будет».

Глава СМИ добавила, что вместо этого будет выведена вся техника из строя, поэтому мы вернемся в «какой-нибудь 93-й» год.

«Я даже обрадуюсь. Как минимум мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет. Но как минимум вот это будет гора с плеч»,— считает Маргарита Симоньян.

В свою очередь, после этого высказывания депутат Госдумы Мария Прусакова записала видеообращение: «Ваше высказывание мы, сибиряки, восприняли как глубокое оскорбление. Хочу напомнить вам, что именно благодаря сибирякам в том числе советский народ победил фашизм в Великой Отечественной войне. Поэтому вы как минимум должны извиниться перед жителями всей Сибири и особенно перед теми, кто и сегодня на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от последствий от испытаний на семипалатинском полигоне».

В Кремле также дали комментарий по словам Маргариты Симоньян. «Россия не собирается проводить ядерные испытания, дискуссии об этом невозможны»,— заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как Москва и Вашингтон взаимодействуют в ядерной сфере — в материале «Ъ» «Россия и США идут неиспытанными путями».

Александр Киселев, Новосибирск