Футбольные будни

В пятом туре Кубка России по футболу в группе «А» «Пути РПЛ» воронежский «Факел» дома в серии пенальти оказался сильнее московского ЦСКА. Матч прошел в среду в середине дня, но, несмотря на такое неудобное время, на стадион пришли больше 13 тыс. человек, включая и фанатов армейцев. Корреспондент «Ъ-Черноземье» Александр Прытков проникся футбольной атмосферой в будний день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Матч 5-го тура «Пути РПЛ» Кубка России по футболу между командами «Факел»(Воронеж) и ЦСКА(Москва) на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Следующая фотография 1 / 8 Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Матч 5-го тура «Пути РПЛ» Кубка России по футболу между командами «Факел»(Воронеж) и ЦСКА(Москва) на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Кубковый матч между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА был назначен на 14:30 среды 4 октября. Не самое удобное время было выбрано в том числе из-за Лиги чемпионов, от розыгрыша которой российские клубы отстранены: вечером были запланированы игры в рамках очередного группового этапа. Тем не менее матч в Воронеже вызвал пристальный интерес у публики — на стадион пришли более 13 тыс. человек. В числе прочего этому способствовал расклад в группе «А»: перед предпоследней игрой «Факел» занимал последнее место и таким образом напрямую вылетал из розыгрыша, а ЦСКА был на шатком втором месте.

На трибунах оказались не только дети и пенсионеры: в беседе с корреспондентом «Ъ-Черноземье» многие рассказывали, что им удалось отпроситься с работы. Активными были и ультрас воронежского клуба. Фанаты не посещают игры Российской премьер-лиги из-за ведения Fan ID, но ходят на Кубок, так как на него паспорт болельщика не требуется. Это была последняя домашняя кубковая игра «Факела» на групповой стадии, поэтому фанатов было особенно много, и они развернули три баннера, которые полностью накрыли три сектора южной трибуны.

Из 13 тыс. немалую долю составили болельщики ЦСКА, для которых была доступна северная трибуна. Московский клуб сообщил, что армейцы реализовали всю квоту билетов. Каждая трибуна на воронежском стадионе вмещает около 5 тыс. человек. Представитель ЦСКА рассказал «Ъ-Черноземье», что на гостевой сектор было выделено 1,5 тыс. мест. Именно здесь были разрешены активные средства поддержки клуба. Кроме того, часть болельщиков купили себе билеты на центральную трибуну и спокойно находились там среди воронежцев.

Фанаты приезжали в город еще с вечера вторника. Для них был организован выезд на двух автобусах, но большинство добирались на поездах и автомобилях. На велосипеде приехал фанат из Коломны, известный не одним таким путешествием. Прошлой весной в Воронеже вратарь армейцев Игорь Акинфеев подарил болельщику велосипед. Самого фаната корреспонденту „Ъ“ встретить не удалось, но велосипед стоял рядом с автобусами гостей.

Группки болельщиков мирно гуляли по Воронежу с утра, спокойно встретили свою команду перед выездом на стадион и без каких-либо конфликтов посещали те же заведения, что и воронежцы, включая и магазины с разливным пивом. Некоторые успели выпить слишком много алкоголя. На глазах у корреспондента «Ъ-Черноземье» дружелюбные полицейские отвели одного такого москвича в тень и предложили ему там отдохнуть: «Может, ко второму тайму в себя придешь и тебя пустят».

Фанаты ЦСКА рассказали «Ъ-Черноземье», что не могли пропустить выезд, так как надо было обязательно поддержать команду. Будний день их не смутил, работодатели вошли в положение. В Воронеже они были довольны почти всем. «Единственное, биотуалет бы еще один. На стадионе есть, но не все могут дотерпеть»,— рассказал «Ъ-Черноземье» один из болельщиков. Действительно, очередь в кабинку была такая же, как на вход на северную трибуну. Другой фанат отметил, что на такой массовый выезд повлияло отсутствие Fan ID.

На матче фанаты «Факела» и ЦСКА были на удивление единообразно одеты: сидели друг напротив друга на разных концах стадиона в черных и красных майках. Для начала воронежские ультрас сразу после выхода команд на поле в полной тишине зарядили кричалку «Fan ID — убийца футбола». По ходу матча они пели свои песни и кричалки, почти не совпадая с восточной и центральной трибунами: те гудели свое. Армейцы поддавали своими лозунгами, в том числе, вероятно, в ожидании дерби поминали «Спартак». В какой-то момент, когда счет еще был нулевой, они начали скандировать «Мы приехали, чтобы победить», и получили в ответ от воронежских ультрас «Вы приехали, чтобы проиграть» (в оригинале — с нецензурной лексикой).

Фанаты «Факела» в принципе были в этот раз куда более активны. До начала матча со стороны южной трибуны были слышны несколько громких хлопков, а во время игры ультрас зажгли файеры. Диктору пришлось напоминать о запрете пиротехнических средств и просить потушить их. В любом случае до легендарного противостояния клубов в 2000 году, когда фанатов ЦСКА пришлось для успокоения поливать водой из шлангов, не дошло. Но в беседах с корреспондентом «Ъ-Черноземье» болельщики армейцев и не горели желанием повторять тот опыт.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1, и по регламенту Кубка он был переведен в серию пенальти, так что воронежцы впервые у себя дома увидели и эту часть шоу. Перед ее началом фанаты обеих команд наконец спелись, дружно зарядив «Нам не нужен Fan ID».

Пенальти били в ворота рядом с воронежскими болельщиками, что, возможно, повлияло на исход: «Факел» был точен, а вот ЦСКА дважды бил мимо. Решающий мяч куда-то к трибунам отправил капитан армейцев Антон Заболотный, в 2014–2016 годах игравший за воронежцев в тогда еще втором по силе чемпионате Футбольной национальной лиги.

Никаких эксцессов не было и после матча. Возможно, и потому, что ЦСКА задачу выхода в следующую стадию решил. «Факел» сейчас располагается на третьем месте с шестью очками, позволяющими продолжить борьбу за Кубок в «Пути регионов». На одно очко отстает «Сочи», и все здесь решится 1 ноября, когда воронежцы в заключительной игре отправятся к этому клубу в гости. Не исключено, что при победе «Факел» даже сможет подвинуть со второго места ЦСКА, у которого восемь очков. С лидером группы «Оренбургом» (11 очков) москвичи дома сыграют 2 ноября.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в ответ на вопрос корреспондента «Ъ-Черноземье» рассказал, что убедился, что без Fan ID все может проходить «пристойно»: «Была отличная поддержка двух команд и никаких правонарушений, все настроены на позитив». «Воронеж еще во времена, когда мы были футболистами, всегда славился хорошей посещаемостью, пониманием болельщиками футбола. Сюда всегда приятно было приезжать, стадион заполнен до отказа. Эти традиции никуда не исчезли, мы видим, как болельщики гонят команду вперед»,— добавил он.

После матча некоторые фанаты обеих команд спокойно стояли у клубных автобусов в ожидании автографов от игроков. Еще часть мирно обсуждала игру друг с другом в очередях в точки общепита в окрестностях стадиона.