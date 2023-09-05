Вадим Евсеев завершил рывок

Ставший в конце прошлого сезона главным тренером воронежского «Факела» Вадим Евсеев покинул пост. Господин Евсеев тогда помог футбольному клубу сохранить прописку в Российской премьер-лиге, однако в новом сезоне впечатляющих результатов не было. Из семи игр «Факел» проиграл пять и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Не лучше дела у клуба и в Кубке России. Кто заменит Вадима Евсеева, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Об уходе из воронежского «Факела» его главного тренера Вадима Евсеева пресс-служба клуба сообщила вечером 5 сентября. «Факел» поблагодарил наставника «за тот рывок в мае текущего года, который помог команде сохранить прописку в премьер-лиге». «Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас. Желаем удачи в дальнейшей карьере»,— говорится в сообщении.

На одной из пресс-конференций Вадим Евсеев говорил «Ъ-Черноземье», что у него двухгодичный контракт с «Факелом». В пресс-службе не стали комментировать договорные отношения со специалистом. Причины и инициаторы отставки не раскрываются.

Впрочем, основная причина лежит на поверхности — спортивные результаты клуба. Вадим Евсеев стал главным тренером «Факела» в мае 2023 года, под конец прошлого сезона. На этом посту он сменил Дмитрия Пятибратова, и перед ним стояла задача сохранения прописки в РПЛ. «Факел», занимая 14-е место из 16, под руководством Вадима Евсеева из пяти оставшихся игр в трех победил и еще две проиграл, по итогам отправившись в стыковые матчи с красноярским «Енисеем». В обеих встречах воронежцы выиграли и остались в РПЛ.

В новом сезоне клуб в целом сохранил состав, расставшись с четырьмя арендованными игроками и тем же числом футболистов на контрактах (еще один — Михаил Смирнов — перешел в тренерский штаб). Вместо них на разные позиции в «Факел» пришли восемь новых спортсменов.

По данным „Ъ“, часть из них были приглашены по просьбе Вадима Евсеева.

Однако «Факел» остался аутсайдером. Из семи игр клуб проиграл пять, одну выиграл и в одной разошелся с соперником ничьей. Сейчас «Факел» занимает предпоследнее 15-е место с четырьмя очками и находится в зоне вылета. Ниже расположился только новичок РПЛ калининградская «Балтика» с тремя очками. «Оренбург» на 14-м месте имеет пять очков, казанский «Рубин» (13-е) и «Сочи» (12-е) — по шесть, «Ростов» (11-е) — семь. У остальных клубов по десять очков и больше.

В последнем матче на выезде 2 сентября «Факел» со счетом 3:0 уступил самарским «Крыльям Советов» (крупнее поражение было только дома от московского «Локомотива» — 1:4). Эту игру Вадим Евсеев назвал худшей за все время его пребывания в клубе: «Знали сильные стороны соперника, но попались на его быстрых атаках».

Не лучше обстоят дела и в Кубке России, где в рамках Пути РПЛ «Факел» соперничает с московским ЦСКА, «Оренбургом» и «Сочи». Из трех прошедших игр две воронежцы проиграли и победили на выезде ЦСКА. В последнем матче розыгрыша 29 августа клуб дома на последних минутах пропустил от «Оренбурга». В своей группе «Факел» занимает последнее место, с которого из Кубка вылетают.

Вадиму Евсееву 47 лет. Он родился в 1976 году в Мытищах. Как игрок выступал на позициях правого и центрального защитника за мытищенский «Спартак», московские «Спартак», «Торпедо» и «Локомотив», раменский «Сатурн», белорусский «Торпедо-БелАЗ» и тульский «Арсенал». За сборную России сыграл 20 матчей. Шестикратный чемпион России, обладатель четырех Кубков России и двух Суперкубков страны. Был главным тренером пермского «Амкара», «СКА-Хабаровска», «Уфы» и ярославского «Шинника». «Уфе» также помог сохранить прописку в РПЛ, но ушел из клуба после плохих результатов в новом чемпионате.

В начале прошлого сезона «Факел» сменил тренера после первых восьми туров. Тогда при Олеге Василенко, который и вывел клуб в РПЛ, воронежцы четыре матча проиграли и четыре свели вничью. На тот момент «Факел» занимал 14-е место из 16 с четырьмя очками. Тренером тогда стал помощник Олега Василенко Дмитрий Пятибратов, которого затем и сменил Вадим Евсеев.

Кто будет новым главным тренером, пока неизвестно. На сайте «Факела» наставниками указаны пришедший вместе с Вадимом Евсеевым Сергей Томаров (ранее работал в «Уфе»), помощник главного тренера Алексей Рябко (пришел в начале 2023 года с поста главного тренера академии «Локомотива) и завершивший игровую карьеру Михаил Смирнов. Появилась информация, что в Воронеж может вернуться тот же Олег Василенко, который сейчас успешно работает с «Аланией» в первой лиге. В числе вероятных кандидатов называют и Игоря Черевченко, известного по работе с «Локомотивом», тульским «Арсеналом» и «Химками», а также Вадима Гаранина, у которого не получилось в прошлом сезоне закрепиться в «Сочи».

Впрочем, на поиск у «Факела» — почти две недели. Эта пауза у клуба есть благодаря международным матчам. В других странах национальные сборные будут играть в рамках отбора к грядущему чемпионату Европы. Отлученная от турнира сборная России на выездах 7 сентября сыграет против Египта, а 12 сентября — против Катара. 17 сентября в восьмом туре РПЛ «Факел» сыграет в Екатеринбурге с «Уралом». А в Кубке России следующая игра клуба на выезде с «Оренбургом» 21 сентября.

Отставка Вадима Евсеева стала третьей в РПЛ с начала нового сезона. После четырех игр и трех поражений грозненский «Ахмат» покинул Сергей Ташуев. Его место занял Мирослав Ромащенко, почти всю свою тренерскую карьеру бывший ассистентом экс-наставника сборной страны Станислава Черчесова. После пяти туров и четырех проигрышей из «Оренбурга» ушел по семейным обстоятельствам чех Иржи Ярошик. Вместо него тренером стал испанец Давид Деограсия.

Александр Прытков