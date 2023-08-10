«Факел» поджег Кубок

Перед этой игрой «Факел» опубликовал обращение к болельщикам, в котором заверил, что, несмотря на четыре поражения на старте сезона, «никто не опустит руки»: «Ни один тренер, ни один игрок»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото