Черноземье / Фото 10.08.2023, 11:50 «Факел» поджег Кубок Как воронежский клуб обыграл ЦСКА Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Воронежский клуб впервые переиграл ЦСКА на его поле Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Поддержать «Факел» в гостевом матче приехали более 630 болельщиков из Воронежа Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Гости открыли счет на 15-й минуте после точного удара с линии штрафной площади нападающего Максима Максимова Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото После этого хозяева усилили давление на ворота «Факела», но его линия обороны казалась неприступной Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Временами «Факелу» удавалось на продолжительное время отодвигать игру от своих ворот Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Техничная борьба шла на каждом участке поля Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Воронежские футболисты старались страховать друг друга Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Мини-дуэли на поле получались жесткие, но не жестокие Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото В защите «Факела» внимательно играл опытный Владислав Мастерной Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Останавливать нападающих хозяев помогал полузащитник воронежцев Андрей Мендель Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Практически наравне с защитниками в единоборствах участвовали форварды гостей Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Оборона ЦСКА жестко встречала редкие атаки воронежцев Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото На 79-й минуте в результате редкой контратаки после навеса с правого фланга Максимов второй раз отправил мяч в сетку ворот «армейцев» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото В центре поля у воронежцев отыграл молодой Абдула Багамаев Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото В обороне у «Факела» стабильно трудился Кирилл Суслов Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Перед этой игрой «Факел» опубликовал обращение к болельщикам, в котором заверил, что, несмотря на четыре поражения на старте сезона, «никто не опустит руки»: «Ни один тренер, ни один игрок» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Следующая фотография 1 / 16 Воронежский клуб впервые переиграл ЦСКА на его поле Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Поддержать «Факел» в гостевом матче приехали более 630 болельщиков из Воронежа Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Гости открыли счет на 15-й минуте после точного удара с линии штрафной площади нападающего Максима Максимова Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото После этого хозяева усилили давление на ворота «Факела», но его линия обороны казалась неприступной Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Временами «Факелу» удавалось на продолжительное время отодвигать игру от своих ворот Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Техничная борьба шла на каждом участке поля Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Воронежские футболисты старались страховать друг друга Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Мини-дуэли на поле получались жесткие, но не жестокие Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото В защите «Факела» внимательно играл опытный Владислав Мастерной Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Останавливать нападающих хозяев помогал полузащитник воронежцев Андрей Мендель Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Практически наравне с защитниками в единоборствах участвовали форварды гостей Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Оборона ЦСКА жестко встречала редкие атаки воронежцев Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото На 79-й минуте в результате редкой контратаки после навеса с правого фланга Максимов второй раз отправил мяч в сетку ворот «армейцев» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото В центре поля у воронежцев отыграл молодой Абдула Багамаев Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото В обороне у «Факела» стабильно трудился Кирилл Суслов Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Перед этой игрой «Факел» опубликовал обращение к болельщикам, в котором заверил, что, несмотря на четыре поражения на старте сезона, «никто не опустит руки»: «Ни один тренер, ни один игрок» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото