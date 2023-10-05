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Самокатам грозят трехлетней паузой

Депутат петербургского парламента предлагает запретить кикшеринг до 2027 года

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга (фракция ЛДПР) Павел Иткин предлагает ввести мораторий на использование кикшеринга. Запретить аренду самокатов парламентарий предлагает на три года — до 1 января 2027 года. Представители кикшеринговых компаний к инициативе отнеслись с недоумением.

Инициаторы моратория на работу кикшеринга полагают, что три года — достаточный срок, чтобы проработать необходимую законодательную базу для регулирования сферы этого вида бизнеса

Инициаторы моратория на работу кикшеринга полагают, что три года — достаточный срок, чтобы проработать необходимую законодательную базу для регулирования сферы этого вида бизнеса

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Инициаторы моратория на работу кикшеринга полагают, что три года — достаточный срок, чтобы проработать необходимую законодательную базу для регулирования сферы этого вида бизнеса

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Соответствующий законопроект Павел Иткин внес в петербургский парламент. Документ опубликован на сайте ЗакСа. Депутат предлагает запретить использование электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), взятых в аренду у кикшеринговых компаний, в Петербурге с 1 января 2024 года до 1 января 2027 года. Владельцы личных электросамокатов под мораторий не попадут. Данный законопроект обусловлен многочисленными ДТП с участием СИМ в городе и отсутствием контроля со стороны кикшеринговых компаний, отмечает господин Иткин в пояснительной записке. Помимо этого, депутат подчеркивает, что за ряд нарушений (например, за поездки на одном электросамокате вдвоем или за парковку на тротуарах) нарушитель по законодательству не может быть привлечен к административной ответственности.

Недоросли до руля

Павел Иткин уверен, что три года — «достаточный срок», чтобы проработать необходимую законодательную базу для регулирования сферы кикшеринга. Запрет же, по его мнению, «позволит обезопасить жителей города и повысить безопасность дорожного движения». «С 2019 года нам рассказывали, что бизнес самостоятельно наведет порядок, что все будет безопасно и удобно. Мы видим, что этого не происходит. Поэтому я считаю, что кикшеринг в таком виде нужно прекратить. Полумеры больше не работают. Над законодательством нужно работать дальше, но пока идет эта работа, люди не должны гибнуть»,— прокомментировал «Ъ-СПб» господин Иткин.

Председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа Алексей Цивилев считает, что предложенная господином Иткиным норма «сложно реализуема». «Это предложение имеет место для обсуждения, но в плане реализации — очень сложное. Ведь компании сами не скрывают, что у них сильные лоббисты,— указывает депутат.— Здравая логика в предложении есть. Сейчас у нас два пути: мы либо запрещаем, как предлагает фракция ЛДПР, либо вносим изменения в ПДД. Но этот вопрос уже будет решаться на федеральном уровне». Депутат уверен, что сейчас задача города — сделать передвижение на электросамокатах безопасным для пользователей СИМ и пешеходов: следует создать специальные дорожки и наказывать самокатчиков, которые сбивают людей.

Ранее СМИ сообщали, что к 2030 году в городе планируется увеличить протяженность велодорожек до 810 км. Примерная их стоимость составит 20,1 млрд рублей.

По данным комитета по транспорту, парк кикшеринговых компаний в Петербурге на сегодня насчитывает около 37 тыс. арендных самокатов. В комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе говорят о 40–50 тыс. средств. Также члены комиссии заявляли, что при достижении городским парком 70 тыс. единиц движение пешеходов будет парализовано.

Соглашение об использовании СИМ между комитетом по транспорту городской администрации и сервисами по прокату самокатов в 2023 году подписали четыре компании: Whoosh, «Юрент», «Яндекс Go» и BusyFly.

«У города уже сейчас есть все необходимое, чтобы выстраивать комфортную работу кикшеринга. Необходимости в запретах нет, ведется ежедневная работа в нормативно-правовом и в техническом аспекте. Самокаты — уже часть жизни Петербурга, часть городского транспорта. Кикшеринг полезен городу. Эту пользу и комфорт нужно увеличивать, а не говорить о запретах. Самокаты кикшеринга, в отличие от частных, полностью контролируемы и могут быть подстроены под условия конкретной улицы или района»,— комментируют в кикшеринговом сервисе Whoosh. В компании отмечают, что отказ от аренды приведет к слому транспортной модели: самокаты в городе станут развлечением, а не транспортом и перестанут приносить пользу. «Минтранс готовит поправки в КоАП, которые будут способствовать более детальной работе с нарушителями правил. Одновременно сервисы внедряют новые технологии, направленные на комфорт и безопасность поездок. Надо продолжать эту работу, а не запрещать, не думая о пользе для города»,— подчеркивают в Whoosh.

Резервация для самоката

Петербургские депутаты не впервые пытаются отрегулировать использование СИМ. На заседании ЗакСа 4 октября парламентарии в первом чтении одобрили проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением дополнить правила использования электросамокатов. Депутаты предлагают полностью запретить поездки на самокатах по тротуарам, а также запретить несовершеннолетним ездить на самокатах по городу.

В начале сентября знаки, запрещающие езду на самокатах, установили на Адмиралтейской набережной, на участке от Сенатской площади до Дворцового проезда. Второй знак запрета появился на Дворцовой набережной в середине прошлого месяца. Ограничения действуют на участке от набережной реки Фонтанки до Дворцового проезда.

Надежда Ярмула

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