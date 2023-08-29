Депутаты стремятся регулировать самокаты

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили законопроект, регулирующий деятельность кикшеринговых компаний и использование электросамокатов. Документ опубликован на сайте городского парламента. В нем предлагается ограничить места, где разрешена парковка этого вида транспорта. Игроки рынка позитивно оценивают инициативу и считают, что ограничения позволят сделать город безопаснее для пешеходов. Эксперты в отрасли не видят смысла в организованных парковках самокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно проекту закона, парковка электросамокатов, сигвеев, моноколес и других средств передвижения будет разрешена только в определенных местах. Что именно это за места — решит специальная комиссия, которую создадут в ЗакСе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Согласно проекту закона, парковка электросамокатов, сигвеев, моноколес и других средств передвижения будет разрешена только в определенных местах. Что именно это за места — решит специальная комиссия, которую создадут в ЗакСе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно проекту закона, парковка электросамокатов, сигвеев, моноколес и других средств передвижения будет разрешена только в определенных местах. Что именно это за места — решит специальная комиссия, которую создадут в ЗакСе. В нее, как уточняется в документе, войдет не менее двух депутатов парламента. Предложения о местах создания точек для парковки электросамокатов агрегаторы должны будут направить не менее чем за три месяца до вступления в силу перечня мест. Не позднее чем за месяц список парковок должен быть размещен парламентом в интернете и размещен в мобильных приложениях сервисов аренды.

В законопроекте закрепляется и максимальное количество средств индивидуальной мобильности на одном участке в зависимости от районов города. В Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах на одной парковке после принятия закона нельзя будет установить более 20 самокатов, сигвеев или моноколес. В остальных районах максимальное их количество в одном месте составит до 40. При этом работать парковки будут только с 1 апреля по 31 октября, следует из документа.

По мнению составителей законопроекта, содержание мест под электросамокаты должно лечь на кикшеринговые компании. Создание таких точек будет запрещено на велосипедных дорожках, проезжих частях, остановках общественного транспорта, на тротуарах, ширина которых менее 1,5 м, и на участках, расположенных менее чем в 10 м от объектов культурного наследия. Контролировать количество индивидуального транспорта в городе в ЗакСе планируют с помощью единого реестра. Его также предложили создать депутаты. Об ограничении скорости движения самокатов в документе не говорится.

«В историческом центре Петербурга преимущественно находятся улицы с узкими тротуарами, которые невозможно расширить. Отсутствие единого подхода к размещению средств индивидуальной мобильности в совокупности с ростом их популярности среди жителей приводит к бесконтрольному оставлению таких средств передвижения на тротуарах, проезжей части и газонах. Бесконтрольное оставление средств индивидуальной мобильности мешает проходу жителей Санкт-Петербурга и гостей города, а также создает травмоопасные ситуации»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский заявил, что город не пойдет по пути Парижа, где полностью запретили проезд электросамокатов. «Задача властей — не отнимать, а повысить комфорт и безопасность. Самокаты не должны произвольно валяться по всему городу и мешать проходу. Петербургу предстоит большая работа, действовать нужно последовательно»,— заключил он.

Как рассказал один из авторов законопроекта и депутат фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев, точечные запреты о деятельности сервисов аренды — это прерогатива федеральных органов власти, поэтому закон предлагается на региональном уровне. «У нас есть местный законопроект, а также мы направим письмо Михаилу Мишустину (председатель правительства РФ.— «Ъ-СПб»), в котором мы напишем, что стоит сделать на федеральном уровне. Там будет указано, что, помимо запрета улиц, проще сделать зоны, где самокаты не смогут ездить. В рамках региона мы подобные запреты делать не можем»,— делится господин Цивилев. По его словам, если урегулировать зону парковок, то в местах, где она будет запрещена, и ездить будут меньше. «Люди ходят по тротуарам и постоянно спотыкаются о самокаты. У нас есть все полномочия, чтобы их убрать, но просто все боятся с ними связываться. Это серьезные лоббисты, которые считают, что отобьются в судах. Но как только мы введем эти правила, город будет отправлять "брошенные" самокаты в камеру хранения или на свалку. Мы будем стараться делать город безопаснее»,— рассказал депутат. Он предлагает разыгрывать места разрешенной парковки в рамках конкурсных процедур и давать компаниям квоты. По его словам, сами игроки рынка говорили о необходимости ограничения верхнего количества самокатов в городе.

По данным комиссии по безопасности дорожного движения, в настоящий момент в Петербурге находится 40–50 тыс. электросамокатов. Когда их количество достигнет 70 тыс., движение пешеходов будет фактически парализовано, считают в комиссии. При этом в апреле текущего года «Ъ-СПб» сообщал, что парк городских кикшеринговых компаний составляет около 32 тыс. самокатов.

В кикшеринговом сервисе Whoosh поддерживают инициативу депутатов. «Мы позитивно воспринимаем шаги, которые направлены на появление обязательных для всех правил и более комфортную интеграцию самокатов в городскую среду. Это положительный шаг по формализации правил использования электросамокатов»,— рассказали в компании. В Whoosh отметили, что они участвуют в экспертизе проектов нормативно-правовых актов в сфере развития микромобильности. По их мнению, кикшеринг должен приносить пользу городу и разгружать транспортные потоки.

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, для размещения на муниципальных участках самокатов кикшерингам будет достаточно обычного договора, ограничивающего права и обязанности сторон, условия, а также сроки действия такого договора. «Опыт российских городов и мировой опыт показывают, что никакого смысла в организованных парковках тех же самокатов нет, поскольку массовое скопление таких средств создает куда больше затруднений, чем единичные экземпляры, если они припаркованы в соответствии с правилами, которые и необходимо предложить и пользователям, и собственникам»,— говорит он.

Полина Пучкова