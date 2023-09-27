Кикшеринг ограничат числом

Депутаты Законодательного собрания предлагают наделить городские власти правом самостоятельно ограничивать число электросамокатов в городе, ввести страхование ответственности самокатчиков и запретить несовершеннолетним пользоваться услугами кикшеринга. Соответствующий проект обращения к премьер-министру России Михаилу Мишустину одобрила комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа. Представители кикшеринговых компаний отмечают, что некоторые предложенные в инициативе меры могут только повысить число аварий, а запреты негативно скажутся на бизнесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе полагают, что при достижении городским парком арендных самокатов 70 тыс. штук движение пешеходов будет парализовано

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ В комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе полагают, что при достижении городским парком арендных самокатов 70 тыс. штук движение пешеходов будет парализовано

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

С 1 марта 2023 года в России самокаты получили статус средства индивидуальной мобильности, тем самым они попали под поправки к ПДД: скорость передвижения была ограничена до 25 км/ч. Кроме того, введен запрет на передвижение вдвоем. В ЗакСе считают, что поправки не в полной мере обеспечивают безопасность пешеходов, самокатчиков и автомобилистов. Депутаты предлагают разработать систему страхования ответственности владельцев и пользователей электросамокатов, а также предоставить регионам возможность ограничивать самостоятельно количество самокатов. Парламентарии считают, что в стране должен появиться запрет на вождение средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними и людьми в состоянии опьянения. В кикшеринговых компаниях заявляют, что эти ограничения уже существуют в локальных правилах сервиса.

По данным комитета по транспорту, парк кикшеринговых компаний в Петербурге на сегодня насчитывает около 37 тыс. арендных самокатов. В комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе говорят о 40–50 тыс. средств. Ранее члены комиссии заявляли, что при достижении городским парком 70 тыс. движение пешеходов будет парализовано. В апреле прошлого года «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге находится примерно 32 тыс. арендных самокатов.

Соглашение об использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) между комтрансом и сервисами по прокату самокатов в 2023 году подписали четыре компании: Whoosh, «Юрент», «Яндекс Go» и BusyFly. В двух последних на запрос «Ъ-СПб» не ответили.

В кикшеринговом сервисе Whoosh говорят: «Важно, чтобы итоговый документ закрепил для всех участников дорожного движения условия безопасного и удобного перемещения по городу. В этой дискуссии сервисы с чем-то соглашаются, а с чем-то нет. Хорошо, если город понимает, сколько самокатов ему необходимо, и устанавливает размер флота, основываясь на анализе спроса». В Whoosh считают, что запрет движения СИМ по тротуарам разрушит транспортную модель и повысит число ДТП. Большая часть негативных инцидентов с СИМ происходит на проезжей части, заключили в пресс-службе сервиса.

В компании «Ситимобил», в чьем приложении интегрирована аренда самокатов «Юрент», замечают, что развитие сферы микромобильности действительно требует урегулирования, но не в запретительном формате. Там считают, что после введения мер цены на кикшеринг вырастут, а доступность услуги — упадет. «Это приведет и к снижению количества несчастных случаев, так что однозначное мнение относительно данной инициативы выразить сложно. С точки зрения бизнеса это, безусловно, история с негативным концом»,— подчеркивает управляющий директор компаний «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко.

В Смольном предложения депутатов ЗакСа не комментируют. При этом в комитете по транспорту напоминают, что подписанное в 2021 году соглашение с кикшерингами уже позволило урегулировать правила пользования электросамокатов без утверждения их юридического статуса. Тогда сервисы установили зоны, где были введены скоростные ограничения до 15 и 10 км/ч, а также участки, где запрещены движение и размещение самокатов.

Одобренный комиссией проект обращения к Михаилу Мишустину будет внесен на рассмотрение ЗакСа.

По данным комтранса, на сегодняшний день операторами кикшеринга выдано более 1,5 млн предупреждений за нарушение правил пользования электросамокатами. Выставлено более 2 тыс. штрафов и заблокировано более 7 тыс. аккаунтов.

Полина Пучкова