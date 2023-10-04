СМИ: лидер немецкой АдГ в больнице после инцидента на предвыборном мероприятии

Лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла госпитализирован после инцидента, происшедшего на предвыборном мероприятии на площади города Ингольштадт, сообщают несколько немецких СМИ, в том числе Passauer Neue Presse и Donaukurier (DK). Близкая к АдГ газета Junge Freiheit (JF) утверждает, что на политика напали двое мужчин, они задержаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse, Reuters Фото: Annegret Hilse, Reuters

«Сегодня на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошел инцидент с применением физической силы в отношении федерального представителя нашей партии Тино Хрупаллы. В связи с этим он был доставлен в больницу, где его состояние здоровья пока уточняется»,— сказал JF представитель партии.

Кандидат от АдГ в земельный парламент Катрин Эбнер-Штайнер подтвердила JF факт нападения, но не рассказала подробностей. Она добавила, что на месте происшествия был найден шприц. О том, что на господина Хрупаллу напали два человека, изданию сказал приглашенный на мероприятие австрийский журналист Геральд Грош. Он также подтвердил, что в ходе нападения был использован шприц, и заявил, что у главы АдГ случился анафилактический шок.

Изданию DK господин Грош рассказал, что видел, как в начале мероприятия Тино Хрупалла сделал несколько селфи, а затем упал в обморок. По информации DK, на Театральной площади, где собрались сторонники АдГ, проходила демонстрация сторонников Христианско-социального союза в Баварии и Левой партии. Представители двух лагерей вступили в несколько дискуссий, но физической конфронтации не произошло, сообщило издание.

Ранее основные политические партии Германии договорились не сотрудничать с АдГ, которую критикуют за крайне правые взгляды и антимигрантские настроения. В середине сентября правило было нарушено: Христианско-демократический союз (ХДС) и Свободная демократическая партия (СвДП) проголосовали вместе с АдГ за резолюцию о снижении налога, выплачиваемого при покупке земельных участков. СвДП и ХДС обвинили в нарушении договоренностей.

Подробнее — в материале «Скандал в Тюрингии».

Эрдни Кагалтынов