Беспокойный октябрь

4 октября президент России Владимир Путин провел на федеральной территории «Сириус». Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников весь день и вечер наблюдал за происходящим и надеется, что шесть публичных мероприятий, в которых участвовал господин Путин, принесли хоть какие-то плоды просвещения в канун Дня учителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Шмелева и Владимир Путин остановились и на выставке новых веяний в лицее «Сириус»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Елена Шмелева и Владимир Путин остановились и на выставке новых веяний в лицее «Сириус»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» проходило в новом жилом корпусе нового здания лицея «Сириус».

И запомните главное: федеральная территория «Сириус» — это не Сочи! Не Сочи, понимаете?! Я столько раз услышал это от организаторов мероприятия из «Сириуса», что не могу не поделиться, чтобы и у вас в головах это засело так же надежно и бессмысленно навсегда, как в моей.

— А то приезжают и говорят, что они в Сочи! — продолжал демонстрировать свое усердие по отношению ко мне сотрудник пресс-службы лицея «Сириус».— А нам Елена Шмелева (председатель совета федеральной территории «Сириус».— А. К.) постоянно говорит: скажите им всем, что «Сириус» — это не Сочи!

Итак, поймите, все уже наконец: «Сириус» — не Сочи это. И даже не Адлер.

И вот я теперь думаю только об одном: а Адлер — это Сочи? Возможно, что Большой Сочи. Но лучше не думать про это. Ведь Елена Шмелева может считать как-нибудь по-другому.

В лицее «Сириус» в этот день было много детей. Предполагаю, что все. Они возникали неожиданно и в любом месте на федеральной территории, как стая воробьев или, скорее, чаек, вбивающих клин между преподавателями лицея и журналистами (если существуют летающие клином чайки). Заблокировав вход в библиотеку, где устроили пресс-центр, они хором требовали «вкусняшек», а потом исчезали, чтобы снова появиться в несметном количестве на газоне, где готовился дать очередное решающее интервью директор лицея. Камера федерального канала на федеральной территории вселяла в них и вовсе какой-то страшной силы бесов… Это заражало, то есть бесило и делало солнечный сочинский день… фу ты, день федеральной территории «Сириус» еще более жизнерадостным и даже просто кипящим.

Но сначала Владимир Путин приехал на III Международную олимпиаду по финансовой безопасности, которая также проходит на федеральной территории «Сириус» в Олимпийском парке, в бывшем главном пресс-центре Олимпиады-2014. Тут собрались юноши и девушки 14–16 лет из вроде бы 19 стран, которым Владимир Путин рассказывал:

— Одним из перспективных примеров (совместной работы.— “Ъ”) является проект ряда центральных банков стран Азии и Ближнего Востока, который позволяет им осуществлять выпуск и обмен своих цифровых валют. То есть третья сторона просто не имеет никакой возможности для злоупотреблений и для того, чтобы вмешаться в проведение платежей, в том числе заблокировать, например, сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги и активы. А такое, к сожалению, в современном мире бывает. Здесь сидят совсем молодые люди (в зале была полутьма, и, возможно, Владимир Путин и правда так подумал.— А. К.), но могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают действия, которые идут в конечном счете и им самим во вред.

Молодые люди, которым пара лет остается до того, чтобы самим стать дядями и тетями, заранее, по-моему, были признательны господину Путину за все.

— Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансовой модели, целью которой является только загнать в долги, в кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целых регионов мира…— продолжал господин Путин.

И эта полутьма, и слова эти нагоняли, конечно, некоторой жути в как будто бы такое оптимистическое мероприятие, как международная олимпиада, которую Владимир Путин через несколько минут при помощи бразильского студента (Аугусто Леммерца из Федерального университета Рио-де-Жанейро.— “Ъ”), кажется не подозревавшего о том, что все может так вдруг повернуться, преобразовал в «международное движение, которое мы будем называть "Инициативой Аугусто"» (по имени студента.— А. К.)!

Слово дали еще девушке из Пакистана Аеман Масуд, балансы были соблюдены, да и вообще, как отметил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, которому судьбой было доверено вести мероприятие, эта встреча станет, конечно, главным событием в жизни каждого из сидевших в этот день в зале. Им теперь не следовало даже сомневаться в этом.

В беседе с преподавателями и учащимися лицея президента ждали такие приветливые лица и сладкие улыбки, какие могут быть только у преподавателей, которые испытывают настоящее учительское счастье от возможности поделиться тем, что школа, лицей — это особый мир, в котором педагог — подлинный волшебник, который учит детей удивляться красоте окружающего мира, учит мечтать и видеть прекрасное и который каждый день спешит в лицей, ибо общение с детьми — это единственное, что доставляет ему истинное наслаждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лицеистов перепахала встреча с президентом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лицеистов перепахала встреча с президентом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Были на встрече и учащиеся лицея, благодаря которым испытывается наслаждение.

— Да, мы готовились, конечно,— рассказывала после мероприятия Екатерина Никулина, которая учится музыке по классу флейты.— Отрабатывали технику речи, организационные моменты, не подлежащие разглашению… А сейчас пока опустошенность… Да, как сон… Как сон!..

Никита Ильтяков, наоборот, кажется, испытывал прилив сил после встречи с президентом.

— Сначала очень переживал, но после первого слова, которое произнес, наступила ясность ума,— громко и отчетливо декламировал теперь отрок в бабочке.

Главное ведь, чтобы она его теперь не покидала.

Стемнело. Началось заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». Члены совета были неразрывно связаны с президентом посредством видео-конференц-связи. Выступив сам, Владимир Путин предупредил членов попечительского совета, что после доклада Елены Шмелевой намерен выслушать соображения каждого из них.

Про это лучше было не знать президенту Абхазии Аслану Бжании, которому было назначено на 18 часов в санатории «Русь». На часах был восьмой час вечера, когда его попросили приехать из «Руси» в «Сириус». А тут, в «Сириусе», Елена Шмелева как раз начинала рассказывать про международный аспект сотрудничества университета, расположенного на федеральной территории.

Впрочем, после этого господину Путину предстояло еще пройти сквозь встречу с финалистами и лауреатами конкурса «Учитель года». И это продолжалось еще около часа.

И учительница русского языка и литературы Евгения Константинова очень беспокоилась насчет искусственного интеллекта.

— Педагог уже конкурирует с искусственным интеллектом! — воскликнула она.

На самом деле это все-таки искусственный интеллект (ИИ) уже конкурирует с педагогом.

— И даже возникают споры, сможет ли ИИ заменить педагога. Я считаю, что нет! — честно и бескомпромиссно призналась Евгения Константинова.

Учитель физики Михаил Ладных из Белгородской области настаивал, что во дворах школ надо установить такое допоборудование, как мост Леонардо да Винчи, чтобы привить любовь (а не ненависть) к физике ученикам младших классов, а не только старших, которые и так обречены на эту любовь по учебному протоколу.

Какое допоборудование предстоит установить во дворах школ, чтобы привить любовь к химии, биологии и черчению, пока неизвестно. Михаил Ладных лоббировал по понятным причинам только свой предмет.

— Это же копейки! Ничего не стоит! — реагировал тем не менее господин Путин.

В этом была, собственно говоря, главная проблема: реагировать надо было так или иначе на каждое предложение лауреата или финалиста, тем более что оно звучало в канун такого праздника, и лучше всего — приветствовать всякое новое предложение каждый раз с новым энтузиазмом, чтобы никто ничего не заподозрил.

Учитель из Астраханской области Андрей Журбин признал Россию литературоцентричной страной, и как реагировать на это, было бы и вовсе непонятно, если бы он не сказал, что надо как можно скорее открыть дома дружественных литератур в дружественных странах: таких, как Азербайджан (не Армения, конечно) и Иран.

Энтузиазм российского президента еще раз прошел испытание на прочность.

Учитель истории из Москвы Александр Оджо отдельно поблагодарил президента за новый учебник истории для 10–11-х классов. За что только ни благодарили этот учебник. Но еще не благодарили за то, как в нем «прописан вопрос культуры» и «вопрос трудового воспитания».

Олег Янковский, учитель при посольстве России в Иране, нашел способ поблагодарить господина Путина за то, что учитель уже три года работает в этой стране.

Благодарности ближе к ночи становились все изысканней и изобретательней. А благодарнее всех остальных выглядел президент Абхазии, чья очередь все-таки подошла к одиннадцатому часу вечера.

Андрей Колесников, «Сириус»