Рынок труда — рынок сюда

21 сентября президент России Владимир Путин провел в Великом Новгороде на расширенном заседании президиума Госсовета, посвященном развитию рынка труда. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников из Великого Новгорода — о парадоксах этого рынка и о парадоксальных стихах Германа Грефа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и министр просвещения России Сергей Кравцов (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и министр просвещения России Сергей Кравцов (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Великом Новгороде основные действия происходили в инновационном центре «Интеллектуальная электроника — Валдай». Это амбициозное сооружение начали строить в 2019 году на внебюджетные деньги. Центр должен был стать средоточием высоких технологий и разнообразных активностей. Новгородцы, по природе своей недоверчивые к любого рода активностям, с подозрением отнеслись и к этой идее. Самые оптимистичные оценки формулировались как «ну-ну».

Зато сейчас, когда центр готов, молодожены приезжают сюда после ЗАГСа, чтобы запечатлеть себя и на его фоне тоже. Недавно как раз одна такая пара заехала в тот момент, когда из центра выходили помощник президента Максим Орешкин, министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Пара бросилась к ним с мольбой о селфи на память. Господа Кравцов и Никитин легкомысленно согласились, не думая о последствиях (не знаю в точности каких), а господин Орешкин благоразумно курил в сторонке.

Помощник президента не стремился быть на виду и теперь, когда в инновационном центре на расширенное заседание Госсовета собрались несколько десятков губернаторов, заехавших сюда накануне и участвовавших в тренинге, который давался им, судя по их виду наутро, не без усилий.

Между тем ничто, кроме сценария мероприятий, не предвещало скорого прилета господина Путина.

— Кто в гостинице? — кричал на выходе из столовой губернаторам один из организаторов.

Да все.

Вице-премьер Татьяна Голикова на вопрос, когда что-нибудь уже начнется, отвечала честно: «Не хочу вас расстраивать». Она между прочим тогда с самого начала, в отличие от остальных, не сделала ни шагу из столовой.

И дело шло к вечеру. А ведь господину Путину предстояли визит в центр «Возвращение» (речь о реабилитации после боевых действий), посещение открывшейся силами «Сбера» и Новгородской области «Школы 21», встреча с победителями чемпионата высоких технологий (попытки российского аналога WorldSkills)… И только потом должно было пройти заседание Госсовета — очевидно, уже в ночи.

При этом не все участники Госсовета уехали из центра «Валдай» ждать президента в гостиницу. Так, зашли в пресс-центр и остались тут мыкать горе глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Они долго сидели перед огромным монитором и сосредоточенно внимали просмотру телеканала «Россия 24». Так раньше солдаты в армии обреченно просматривали каждый вечер программу «Время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работодатель и профсоюзы. Глава РСПП Александр Шохин (слева) и глава ФНПР Михаил Шмаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Работодатель и профсоюзы. Глава РСПП Александр Шохин (слева) и глава ФНПР Михаил Шмаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тем «Временем» глава «Сбера» Герман Греф рассказывал журналистам о том, что искусственный интеллект заменит людей во всех сферах, но не раньше, чем через два-три года. Но и не позже.

Трудно было удержаться и не спросить Германа Грефа, может ли искусственный интеллект заменить топ-менеджера «Сбера», а если говорить прямо, то его, Германа Грефа.

— Это все равно произойдет позже,— собрался с силами глава Сбербанка,— чем искусственный интеллект заменит вас, Андрей.

Интересно, что когда тот же самый вопрос некоторое время назад Герману Грефу задал на одном из совещаний Владимир Путин (об этом я вспомнил позже), он так не сказал. «Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет»,— дипломатично сказал тогда господин Греф.

Впрочем, через минуту Герман Греф даже примирительно рассказал четверостишие, которое он в свое время написал Алексею Кудрину:

— Среди ставок и тарифов,

Просто лжи, легенд, сомнений

Мы воюем жарче скифов

За несходство заблуждений.

Герман Греф, цитируя себя, очевидно, имел в виду, что неправы в конце концов окажутся все.

Потом я решил все же отвлечь Михаила Шмакова от просмотра информационного телеканала и поинтересовался, о каком рынке труда на заседании будут говорить, если в стране, как известно, почти нулевая безработица.

— В том-то и дело! — даже привстал Михаил Шмаков.— Людей требуется гораздо больше, чем есть людских резервов! Такого не было никогда. Тема такая: как вовлечь тех, кто до сих пор по каким-то причинам не работает!

— Может, господин Шохин наконец-то начнет ценить трудового человека? — предположил я.

— Да, у трудящихся появилась возможность ужесточить свои требования к работодателю,— согласился господин Шмаков.— И тут вещь философская! Совсем-то уничтожать работодателя не надо! Тогда ведь вообще не будет рабочих мест!

Вот как заговорил профсоюзный лидер Михаил Шмаков. Вот это и называется — с позиции силы.

Совещание началось позже всех даже ожиданий. То есть ожидали с 11 часов утра, а началось в 20 часов вечера. Помещение, где это все происходило, оказалось просто огромным, размером с полноценное футбольное поле и высотой метров 25.

Экран во всю стену (а это называется «насколько хватало глаз») сообщал: «О развитии рынка труда в Российской Федерации». В зале стояли семь столов, составленные, в свою очередь, каждый еще из четырех. Все без исключения — предельно целевые, стол №1 — «Прогноз потребностей рынка труда». За этим столом места занимали Татьяна Голикова, Игорь Левитин (помощник президента РФ.— “Ъ”), Максим Орешкин, Игорь Щеголев (полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе.— “Ъ”) и Сергей Собянин (мэр Москвы.— “Ъ”), которого, похоже, совершенно отпустило после выборов и инаугурации. Он был беспечен, смеялся и много говорил, даже не рассчитывая, мне кажется, ни на какой ответ коллег за столом.

Стол №2 — «Подготовка кадров в организациях среднего профессионального образования». Интересы этого направления представляли губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Карелии Артур Парфенчиков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов…

Стол №3 — «Подготовка кадров в организациях высшего образования» (губернатор Новосибирской обрасти Андрей Травников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин)… «Поддержку регионов с высоким уровнем безработицы» за столом №4 готовы были оказать министр экономического развития Максим Решетников, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Забайкальского края Александр Осипов…

Вроде придумано все было для того, чтобы не было скучно. А было.

— Как помочь людям в поисках работы? — и правда спрашивал господин Путин.

Все шло по сценарию, вкратце описанному Михаилом Шмаковым.

— Мы видим растущий спрос на труд. И с другой стороны, дефицит предложений на этом рынке,— докладывал губернатор Новгородской области господин Никитин.

Изучению этого парадокса присутствующие посвятили и следующие полтора часа.