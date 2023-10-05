Венчур перестает быть бедным

Рынок венчурных инвестиций, падавший с момента начала военных действий на Украине, в третьем квартале пошел вверх — правда, пока только по количеству сделок. Всего заключено 37 сделок на $11,7 млн. Рост обеспечил ряд крупных сделок в области энергетики и медтеха. Эксперты отмечают, что параллельно формируется тенденция на выход из активов через IPO. Однако они считают, что по итогам года положительной динамики ожидать не стоит, а в 2024 году рост рынка могут обеспечить только альтернативные методы вложений, например непубличные размещения на инвестиционных платформах и механизмы пре-IPO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным сервиса Venture Guide, в июле—сентябре российский рынок венчурных инвестиций показал положительную динамику впервые после начала военных действий на Украине.

В третьем квартале год к году рост числа сделок составил 15%, хотя в деньгах по-прежнему наблюдается падение — на 56%. Суммарный объем инвестиций за квартал составил $11,7 млн со средним чеком $0,4 млн, заключено 37 сделок. За период с января по сентябрь, согласно оценкам Venture Guide, объем инвестиций составил $41,6 млн при 82 сделках, что меньше год к году на 96% и 37% соответственно.

Значительный вклад в восстановление рынка в третьем квартале внесли энергетика и автопром: в августе инвестиционная платформа Zorko вложила $1,3 млн в Hyper, которая развивает зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Венчурный клуб «Синдикат» в сентябре инвестировал $258 тыс. в Ta-dam! — сервис подбора запчастей для автосервисов. Среди других растущих ниш — технологии для медицины: частный фонд, не раскрываемый по условиям сделки, вложил $1,5 млн в разработчика онлайн-платформы для врачей и пациентов Rosmed.Info.

В прошлом году падение рынка было гораздо более драматичным, почти в четыре раза: с января по август 2022 года российские инвестфонды заключили всего 31 сделку со стартапами против 121 сделки за аналогичный период 2021 года. Тогда эксперты объясняли снижение «возросшим риском инвестиций» (см. “Ъ” от 19 сентября 2022 года). В 2023 году рынок начал восстанавливаться, но лишь в отдельных сегментах — в частности, в первом полугодии в сектор кибербезопасности было вложено вдвое больше средств, чем за весь 2022 год (см. “Ъ” от 10 июля).

Сейчас ситуацию можно охарактеризовать как «умеренный рост», считает венчурный партнер фонда «Восход» Константин Гибало: «К текущему моменту инвесторы и стартапы освоили новые подходы к структурированию сделок. Также ожидания сторон по оценкам на данном этапе максимально сблизились, и стало возможным договариваться об инвестициях на взаимно интересных условиях».

Учитывая возросший интерес розничных игроков к рынку капитала и избыток ликвидности внутри страны, также стал возможным выход из активов через IPO, отмечает Константин Гибало. По итогам сентября был побит августовский рекорд активности частных инвесторов на Московской бирже, сообщила площадка 4 октября — сделки заключали более 3,5 млн человек.

IT-компания ПАО «Группа Астра» (разработчик операционной системы Astra Linux и другого инфраструктурного ПО) 2 октября сообщила о намерении провести IPO обыкновенных акций на Московской бирже, торги начнутся в октябре (см. “Ъ” от 2 октября). Также о планах публичного размещения на Московской бирже объявила технологичная компания «Аренза-про», специализирующаяся на лизинге оборудования. В нее инвестировала АФК «Система». Собеседники “Ъ” на венчурном рынке объясняют, что IPO для инвесторов — выгодный механизмом возврата вложений.

Однако не все участники рынка оптимистичны. «В четвертом квартале мы не ожидаем количественного роста, так как не наблюдаем значимых рыночных предпосылок для созревания большого количества сделок к концу года»,— говорит управляющий партнер венчурного фонда МТС Дмитрий Курин. Тем не менее в 2024 году он считает возможным ожидать роста рынка за счет привлечения розничного капитала через новые инструменты: краудинвестинг (привлечение средств от микроинвесторов), непубличные размещения на инвестиционных платформах и механизмы пре-IPO.

Венчурный рынок во всем мире сейчас «проходит коррекцию», хотя отдельные сегменты и ниши показывают рост — например, генеративный ИИ, инвестиции в космические технологии или направление энергоэффективности в Европе, отмечает собеседник “Ъ” в одном из фондов: «По данным PitchBook от 4 октября, количество сделок в третьем квартале в мире упало на 35% году к году, по сумме также падение — 30% год к году».

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев