Стартапам не стартуется

Российские венчурные фонды многократно снизили интерес к отечественным IT-стартапам. Падает, если исключить выбивающиеся из выборки особенно крупные сделки, и нижний порог инвестиций: если в 2021 году средний чек на проект составлял 300–500 млн руб., то сейчас опустился до 20–30 млн руб. Эксперты отмечают, что при этом на технологическом рынке растет число M&A-сделок — с помощью поглощений небольших проектов крупные компании закрывают дефицит квалифицированных IT-кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С января по август 2022 года российские инвестиционные фонды заключили всего 31 сделку с IT-стартапами против 121 сделки за аналогичный период прошлого года, рассказали “Ъ” в инвестиционной A.Partners. В компании уточнили, что сейчас на один раунд приходится один инвестор, в то время как в прошлом году — два.

Средний чек на один проект при этом вырос с $10,5 млн (630 млн руб. по курсу ЦБ на 16 сентября) в 2021 году до $14 млн (840 млн руб.) в 2022 году. Таким образом, рынок резко упал с точки зрения количества сделок при росте среднего чека. «Но значительную долю в статистике составляют венчурные сделки институциональных и крупных отраслевых инвесторов, и если вынести их за скобки, то средний чек падает значительно»,— уточняет инвестиционный аналитик A.Partners Андрей Шарлай.

Ряд инвестиционных фондов действительно опустили нижнюю границу среднего чека, иногда — в десятки раз. Если раньше средний чек при инвестиции в IT-стартап был около 300–500 млн руб., а инвестиционные раунды B2С-проектов доходили до 2 млрд руб., то сейчас основу рынка составляют инвестиции со средним чеком 20–30 млн руб., подтвердил “Ъ” собеседник в крупном инвестфонде.

В венчурном фонде МТС также говорят, что число инвестиционных сделок за полгода существенно сократилось, в частности из-за того, что «возможность заработать с их помощью стала менее очевидной». «Средства от ряда крупных корпоративно-государственных инвесторов стали высокорисковыми, а количество стратегов, готовых покупать по хорошим мультипликаторам (коэффициенты, характеризующие отношение стоимости к выручке.— “Ъ”), стало меньше»,— пояснил руководитель фонда Ислам Мидов.

При этом сам фонд МТС удерживает нижний порог инвестиций на уровне $0,5 млн (29,8 млн руб.), повысив верхний до $5 млн (298,1 млн руб.) с $2 млн (191,2 млн руб.) в прошлом году. МТС также смещает фокус в сторону компаний в стадии round A+/B (этап, когда стартап уже прошел первые раунды инвестиций), тогда как ранее рассматривал проекты на более ранней стадии — round A. В РФПИ и фонде «Сколково», также традиционно инвестирующих в IT-стартапы, на запросы не ответили.

Директор по стратегическим проектам ГК «Цифра» Павел Федосов отмечает, что проблема сейчас не только в снижении порога инвестиций, а в целом в их отсутствии. «Многие компании рассчитывают на гранты, в том числе от частных фондов, но пока деньги выделяются неохотно, рынок замер»,— говорит он.

После начала военных действий на Украине перестали работать с российскими стартапами и иностранные венчурные фонды. В частности, Harvard Business Services разослал своим клиентам письмо, в котором сообщил, что не может работать с компанией, где хотя бы один из основателей россиянин (см. “Ъ” от 16 августа). «Если весной кто-то еще рассматривал возможность инвестиции в российские стартапы, то сейчас любой актив из РФ выглядит крайне непривлекательно»,— говорит управляющий партнер Red Sharks Ventures Александр Матвеев.

Однако российский венчурный рынок «не остановится», уверен Павел Федосов. «Произойдет трансформация общих IT-фондов в отраслевые, обладающие компетенцией в конкретной сфере»,— отмечает он. Это будет новая модель инвестиций, по которой в том числе будет возможно оценить не только сам стартап, но и человеческий ресурс, задействованный в нем, считает эксперт.

По словам собеседника “Ъ” в крупном инвестфонде, косвенно на инвестиционный климат влияет и отток технических специалистов: он будет восстанавливаться большими компаниями за счет M&A-сделок. «Небольшие технологические компании будут поглощать крупные игроки не только ради разработок, но и из-за человеческого капитала»,— считает собеседник “Ъ”. Тенденцию подтверждает Ислам Мидов: «Свободные деньги стремятся в сторону M&A, так как много активов стало доступно для выкупа».

Татьяна Исакова