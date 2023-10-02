Разработчик инфраструктурного софта «Группа Астра» проведет IPO на Московской бирже

IT-компания ПАО «Группа Астра» (разработчик операционной системы Astra Linux и другого инфраструктурного ПО) объявила о намерении провести IPO обыкновенных акций на Московской бирже. Торги начнутся в октябре. Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) составит около 5%. Акции предложат действующие акционеры компании.

После IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале, уточняется в сообщении группы: «Они продолжат принимать участие в росте бизнеса группы и дальнейшем укреплении ее лидерских позиций на российском рынке инфраструктурного ПО».

По данным Kartoteka.ru, 15% «Группы Астра» принадлежит ее гендиректору Илье Сивцеву, 5% — Светлане Новосельцевой, остальные совладельцы скрыты. До июля 2022 года Илья Сивцов владел 20% головной компании группы ООО «Русбитех-Астра», 80% принадлежало Денису Фролову. Партнеры также владели производителем светотехнического оборудования ГК «Вартон», ранее купившим контрольный пакет АО «Байкал электроникс».

О намерении «Группы Астра» провести IPO в сентябре сообщало РБК. Издание уточняло, что инвесторам предложат «небольшой пакет». По итогам 2022 года выручка «Астры» выросла в 2,5 раза, до 5,4 млрд руб., чистая прибыль — в 2,8 раза, до 3 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в 2,7 раза, до 2,9 млрд руб.

О проектах «Группы Астра» — «Осторожно, коды открываются».

Юлия Тишина