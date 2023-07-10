Безопасность в моде

В январе—июне число стартапов в сфере кибербезопасности в России удвоилось по сравнению со всем 2022 годом, направление стало занимать 6% рынка молодых компаний, подсчитали в MTS StartUp Hub. Лидирует среди стартапов FinTech, сменивший популярные раньше рекламные технологии. Пока число новых сделок на рынке в целом отстает от показателей 2022 года, но многие команды только начинают анонсировать проекты. Вложения в ИБ-стартапы в ближайшее время будут расти, рынок ждет консолидация, считают его участники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным аналитиков MTS StartUp Hub (структура группы МТС) за первое полугодие, кибербезопасность впервые вошла в первую тройку самых популярных отраслей на отечественном рынке стартапов: их количество в сегменте увеличилось вдвое по сравнению со всем 2022 годом. Абсолютные показатели аналитики не раскрывают.

Наибольшее число стартапов в России, по данным MTS StartUp Hub, по-прежнему запускается в области FinTech (15,6%), еще 11,9% приходится на проекты в сферах медицины и здоровья, а кибербезопасность занимает 6% рынка. В 2022 году самыми популярными направлениями были технологии в рекламе (AdTech, 10%, в 2023 году — уже только 5%) и FinTech (7%). В целом, по данным исследования, 24% стартапов сейчас имеют готовый продукт и массовые продажи, 33% запустили прототип, остальные находятся на стадии разработки. Оценки основаны на данных MTS StartUp Hub о 7 тыс. отечественных стартапов.

Рост интереса к развитию продуктов в сфере кибербезопасности объясним в первую очередь уходом ряда зарубежных вендоров, что снизило порог входа на рынок, поясняет директор по инновациям и инвестициям МТС Дмитрий Курин: «Во-вторых, ряд смежных отраслей, к примеру, интернет вещей или облачные сервисы, достигли стадии зрелости продуктов».

Объем сделок в области кибербезопасности по «выходу» стартапов (привлечение финансирования в проект, в ходе которого акционеры продают свои доли инвестору) на июнь 2023 года составил $3,55 млн, следует из данных Venture Guide. В целом с января по июнь на российском рынке венчурных инвестиций было заключено 35 сделок общим объемом $33,1 млн. Это на 63% меньше по количеству, чем за аналогичный период прошлого года, и на 96% ниже по объему инвестиций.

В прошлом году в целом сегмент инновационных проектов в России пережил сильное падение. Барьерами для развития стартапов в области именно кибербезопасности эксперты называли дефицит инвестиционного капитала в индустрии, а также необходимость прохождения жесткой сертификации всех продуктов (см. “Ъ” от 14 октября). Падение инвестиций в ИБ-стартапы было в большей степени связано с общим спадом, отмечает инвестдиректор фонда «Восход» Сергей Нефедов: «Многие компании только сейчас выходят из скрытого режима и начинают анонсировать проекты».

Если в 2022 году были востребованы быстрые решения задач импортозамещения и основной запрос адресовался к уже работавшим на рынке компаниям, то сейчас IT-индустрия начинает переживать подъем новых проектов, считает партнер и лидер практики технологического консультирования компании ДРТ Тимофей Хорошев: «В области кибербезопасности, с одной стороны, последние несколько лет наблюдался общемировой тренд на повышение интереса к теме, с другой — есть спрос на отечественные ИБ-системы в контексте импортозамещения».

В то же время директор департамента управления активами и M&A в «РТК Солар» Игорь Хереш отмечает, что, несмотря на все благоприятные факторы для развития компаний в кибербезопасности (возросшие угрозы атак, уход западных вендоров, цифровизация бизнеса), есть сомнения в динамике числа разработчиков: «Объем молодых технологических компаний в сфере ИБ по-прежнему довольно скромный». По его мнению, рост объема инвестиций в отечественные ИБ-решения будет продолжаться, но в дальнейшем он сфокусируется вокруг нескольких решений, которые победят в конкурентной борьбе. Эксперт ожидает сокращения общего числа стартапов и консолидацию индустрии.

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев