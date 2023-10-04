ГУП «ТЭК СПб» взыскал с должников в Петербурге более 1,1 млрд рублей
За первые девять месяцев 2023 года ГУП «ТЭК СПб» взыскал с должников собственными силами через банки, а также при участии судебных приставов более 1,1 млрд рублей.
В пресс-службе предприятия отметили, что взысканная сумма вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
За три квартала 2023 года судами было вынесено более 2050 решений о взыскании с юридических лиц в пользу ГУП «ТЭК СПб» около 1,6 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГУП «ТЭК СПб» ищет подрядчиков для возврата долгов за 138 млн рублей.
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