ГУП «ТЭК СПб» ищет подрядчиков для возврата долгов за 138 млн рублей

ГУП «ТЭК СПб» начало поиск подрядчика, который займется информированием о наличии задолженности и ее возвратом в досудебном порядке. Соответствующий конкурс стоимостью 138,5 млн рублей опубликован на сайте госзакупок 31 июля.

Согласно техническому заданию, за оказанные услуги по досудебному взысканию с августа 2024 по декабрь 2025 года подрядчик получит вознаграждение, не превышающее 12,5 % от суммы сбора. За услуги по информированию о задолженности — не более 8,5 % от суммы сбора.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 августа. Итоги подведут 23 августа.

Ранее, с января по июнь 2023 года петербургские суды вынесли 1275 решений о взыскании с 869,9 млн рублей с юридических лиц в пользу ГУП «ТЭК СПб». За весь 2022 год в силу вступило 1784 аналогичных судебных решений.

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