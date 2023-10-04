Медведев проиграл в финале турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев не смог завоевать титул в финале турнира категории ATP 500 в Пекине. Итальянец Янник Синнер обыграл российского теннисиста со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), следует из турнирной сетки. Предыдущие шесть матчей с Синнером выигрывал Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Florence Lo, Reuters Даниил Медведев

Фото: Florence Lo, Reuters

Теннисисты провели на корте чуть больше двух часов. Завоеванный титул стал для 22-летнего Янника Синнера третьем в этом сезоне и девятым в карьере. До этого Синнер обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

Открытый чемпионат Китая стал для 27-летнего Даниила Медведева первым турниром после поражения от Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США. Этот финал для Медведева — восьмой в текущем сезоне, в 2023 году он выиграл пять титулов ATP.

Подробнее — в материале «Ъ» «Даниил Медведев продолжил финальную эпопею».