Даниил Медведев продолжил финальную эпопею

Финалистом China Open — проходящего в Пекине турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 c призовым фондом $3,6 млн — стал Даниил Медведев, который в двух партиях переиграл Александра Зверева из Германии. Соперником россиянина в его восьмом финале с начала нынешнего сезона, как и в решающих матчах турниров в Роттердаме и Майами, будет итальянец Янник Синнер, справившийся со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уверенно обыграв Александра Зверева в полуфинале China Open, Даниил Медведев (на фото) получил возможность побороться за свой шестой титул в этом году

Фото: VCG / Getty Images Уверенно обыграв Александра Зверева в полуфинале China Open, Даниил Медведев (на фото) получил возможность побороться за свой шестой титул в этом году

Фото: VCG / Getty Images

Открытый чемпионат Китая стал для Даниила Медведева первым турниром после поражения от Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США. С состязания в Чжухае, на которое россиянин предварительно был заявлен, он снялся, аргументировав свое решение необходимостью более продолжительного отдыха. Пауза в выступлениях явно пошла Медведеву на пользу.

В Пекине, где раньше ему играть не доводилось, он демонстрирует превосходный теннис, даже несмотря на тяжелые мячи, которые в последние дни критиковал не только россиянин, но и, например, вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

В четырех сыгранных матчах у Медведева произошел лишь один серьезный спад — в четвертьфинале против француза Юго Эмбера, сумевшего взять второй сет.

Полуфинал между Медведевым и Александром Зверевым стал уже семнадцатой их встречей. С 2016 года, когда их турнирные пути впервые пересеклись в Санкт-Петербурге, где немецкий теннисист взял верх, столь же часто друг с другом на уровне АТР никто не играл. Медведев в этой серии вел со счетом 9:7. Он выиграл все четыре предыдущих матча нынешнего сезона, хотя все они получились упорными. В Индиан-Уэллсе, Монте-Карло и Цинциннати россиянину потребовалось по три партии, а в Риме дело ограничилось двумя, но одну из них Зверев довел до тай-брейка. Правда, сейчас физическая форма немецкого теннисиста вызывала серьезные сомнения. В отличие от Медведева, Зверев неделей ранее выступал в Чэнду, где в затяжном финале с громадным трудом сломил сопротивление россиянина Романа Сафиуллина, да и все три его предыдущих матча в Пекине тоже состояли из трех партий.

В общей сложности c начала China Open Медведев провел на кортах на два часа меньше своего соперника, а это для недельного турнира заметная разница.

В итоге полуфинал получился достаточно скоротечным. Для победы Медведеву понадобилось 75 минут, хотя нельзя сказать, что она пришла к нему очень легко. Звереву, по разу терявшему свою подачу в концовках обеих партий, видимо, все-таки не хватило свежести, хотя в целом он был достаточно стабилен и далеко не всегда уступал в очень эффектных затяжных розыгрышах россиянину, который, в свою очередь, провел практически безукоризненный матч. Под крышей, задвинутой организаторами турнира из-за дождя, практически идеально работала мощная подача Медведева, сделавшего восемь эйсов при одной двойной ошибке и отыгравшего все четыре брейк-пойнта. На задней же линии он выглядел практически непробиваемым, раз за разом ставя соперника в тупик фирменными резкими контратакующими ударами из самых углов корта. Выиграв — 6:4, 6:3, Медведев, завоевавший в нынешнем сезоне пять титулов, сыграет свой восьмой финал с февраля, сравнявшись по этому показателю с Карлосом Алькарасом. А он, в свою очередь, через пару часов упустил возможность снова выйти вперед по этому показателю, проиграв Яннику Синнеру.

Назвать сенсацией успех итальянца, забравшего у Алькараса на тай-брейке первый сет и полностью доминировавшего во второй партии, нельзя. До этого вторника Синнер совсем чуть-чуть уступал испанцу в личных встречах (3:4), а в начале апреля превзошел его в полуфинале крупного турнира в Майами, где затем проиграл финал Медведеву. Остался за россиянином и другой титульный матч, сыгранный в этом году против итальянца, в Роттердаме. Так что в Пекине Медведев выглядит фаворитом.

Но чем бы ни закончился финал, один принципиальный итог China Open уже известен. Алькарас, который предпринимает попытку отобрать у Новака Джоковича первое место в рейтинге по итогам года, сумел заработать в Пекине лишь 180 очков из максимально возможных 500. И хотя преимущество серба над испанцем сократится с 3260 баллов до 2830, этот запас пока позволяет Джоковичу надеяться, что в конце ноября лидерство останется у него. Напомним, что сербский ветеран после US Open заявился лишь на два личных состязания — парижский турнир категории Masters 1000 и Nitto ATP Finals в Турине, в то время как Алькарас из Пекина отправляется на «мастерс» в Шанхай, а в конце октября выступит еще и на «пятисотке» в Базеле.

Евгений Федяков