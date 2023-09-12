Ущерб от транспортной и финансовой блокады Крыма оценен в 39 млрд рублей

Транспортная блокада Крыма нанесла ущерб полуострову более чем на 1,1 млрд руб., финансовая блокада — 38 млрд руб., сообщил председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, рабочая группа крымского парламента уже приступила к оценке ущерба от транспортной и финансовой блокад полуострова. «Предварительно объем ущерба, нанесенного Крыму в результате транспортной блокады, включая затраты на ремонт Крымского и Чонгарского мостов, может достигать 1 млрд 149 млн руб. По финансовой блокаде эта цифра на сегодняшний день составляет порядка 38 млрд руб.»,— написал господин Константинов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что представители ряда отраслей экономики Крыма предварительно оценивают убытки в результате блокад полуострова в 2 млрд 197 млн руб., промышленные предприятия — в 1 млрд 342 млн руб. и уже готовят соответствующие иски в суд. Напомним, летом в арбитражном суде Крыма зарегистрировали иск о взыскании с Украины более 1 трлн руб. в качестве ущерба от водной блокады полуострова.

Александр Дремлюгин, Симферополь