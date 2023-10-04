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Коммерсантъ FM
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«Вкусно — и точка» повысила цены на 10% из-за увеличения НДС

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 10% до 20% для фастфуда с 1 октября привело к изменению цен на бургеры в российских сетях быстрого питания. Об этом сообщил корреспондент агентства «РИА Новости».

«Стоимость бургеров во "Вкусно — и точка", по данным на 3 октября, выросла на 3–7 руб. по сравнению с 21 сентября. Чикенбургер возрос в цене с 59 до 62 руб., гамбургер — с 59 до 65 руб., чизбургер — с 71 до 78 руб., "Чикен Хит" — со 109 до 114 руб.»,— говорится в материале «РИА Новости».

В пресс-службе сети объяснили агентству, что рост цен на 10% связан с увеличением ставки НДС. В компании добавили, что не планируют менять размер бургеров или продуктовых поставщиков.

Агентство отмечает, что в заведениях KFC и Rostic`s после повышения НДС цены на бургеры не изменились, а стоимость некоторых позиций в сети «Бургер Кинг», наоборот, стала ниже.

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 октября обязала сети российских фастфудов облагать НДС гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие блюда по ставке 20%. 29 сентября правительство внесло в Госдуму предложение повысить акцизы на вино. В 2024 году ставки на него могут вырасти в три раза — до 141 руб. за 1 л.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Явно по винной».

Петр Бузлаев

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