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Коммерсантъ FM
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Минобрнауки введет многоступенчатую приемную кампанию в вузы

Минобрнауки планирует ввести многоступенчатую приемную компанию в вузы. Абитуриент будет составлять список из пяти вузов в зависимости от приоритета, а также подавать документы на поступление несколько раз, в зависимости от шансов пройти по конкурсу. Об этом сообщил замминистра образования Дмитрий Афанасьев.

«Процедура зачисления превращается в многоступенчатую. Если он по рейтингам не проходит в вуз своего первого приоритета, ему предлагается второй приоритет и так далее, пока он наконец не приобретает зачисление в конкретный вуз»,— сообщил министр на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Ввести такую систему могут уже в следующем учебном году (2024-2025).

Сейчас студенты могут подавать заявления в пять вузов на пять специальностей в каждом. Однако менять их в рамках приемной кампании абитуриенты не могут.

«Если абитуриент будет видеть свои рейтинги и свои шансы на зачисление не в момент окончания подачи документов, а уже в ходе самой приемной кампании, он может изменить свой выбор»,— пояснил господин Афанасьев. Например, абитуриент сможет отказаться от вуза, в который он не поступит, переложив заявление в другой вуз. При этом нужно соблюдать правило «правило пять на пять» (то есть совокупное число вузов, в которые абитуриент подаст документы, не должно превышать пяти).

Ранее сегодня замминистра образования сообщил, что новую систему высшего образования в российских вузах внедрят с 1 сентября 2025 года.

После выхода России из Болонского процесса власти решили изменить уровни высшего образования в России. Пилотный проект уже действует в нескольких вузах. Он предусматривает два уровня высшего образования — базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее, где срок обучения варьируется от года до трех, а также один уровень профессионального образования — аспирантура. В специализированное образование войдут магистратура, ординатура и ассистентура.

Подробности — в материале «Ъ» «Вузам поправят приоритеты».

Анастасия Ларина

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