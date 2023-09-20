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Коммерсантъ FM
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Вузам поправят приоритеты

Минобрнауки корректирует грантовую программу развития университетов

Белый дом намерен скорректировать условия госпрограммы развития вузов «Приоритет-2030», к эффективности которой ранее возникли вопросы. Для этого планируется изменить требования к университетам—кандидатам на получение грантов. От них, в частности, потребуется софинансирование своей программы развития. Получателей специальной части гранта обяжут проводить исследования и разработки в интересах предприятий реального сектора экономики — для внедрения результатов научной деятельности в производство в рамках политики импортозамещения и движения к технологическому суверенитету.

Минобрнауки (на фото — глава ведомства Валерий Фальков) спешит улучшить условия программы «Приоритет-2030» для повышения ее эффективности

Минобрнауки (на фото — глава ведомства Валерий Фальков) спешит улучшить условия программы «Приоритет-2030» для повышения ее эффективности

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минобрнауки (на фото — глава ведомства Валерий Фальков) спешит улучшить условия программы «Приоритет-2030» для повышения ее эффективности

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минобрнауки подготовило проект постановления правительства, которым предлагается скорректировать правила поддержки вузов в рамках госпрограммы «Приоритет-2030». Эта программа стартовала в 2021 году и к 2030-му должна помочь сформировать в России более ста центров научно-технологического развития.

Реализация инициативы началась не без проблем: в конце прошлого года сообщалось, что из 106 вузов, получающих федеральное финансирование в виде грантов, 41 не смог достичь нужных показателей, а в отчетах 73 университетов чиновники выявили «признаки недостоверных данных» (см. «Ъ-Online» от 1 декабря 2022 года). Всего, по данным Минобрнауки, в «Приоритете-2030» участвуют 132 университета. Из 110 вузов, получающих базовую часть гранта (рассчитана для проектов, которые позволят университету встроиться в региональную повестку), 48 дополнительно получают еще и его специальную часть: 17 — по треку «Исследовательское лидерство», 31 — по треку «Территориальное или отраслевое лидерство».

Теперь министерство хочет изменить правила предоставления грантов. Согласно проекту, вузы-кандидаты должны сами найти средства на свою программу развития в размере не менее 50% от минимальной суммы базовой части гранта. Получение базовой или специальной частей гранта будет происходить на ротационной основе в зависимости от результатов рейтингования вузов. Если в течение трех лет специальная комиссия не приняла решения предоставить вузу базовую часть гранта, то он исключается из числа кандидатов на него. Университеты при этом смогут выйти из числа участников и кандидатов в инициативном порядке.

Для решения задач, связанных с обеспечением импортозамещения и достижением технологического суверенитета, для университетов—получателей специальной части гранта включены обязательства по проведению научных исследований и разработок в интересах реального сектора экономики. Критерии оценки проектов предлагается дополнить новым пунктом — уровнем востребованности экономикой исследований и разработок вуза, его вкладом в разработку и внедрение критических и сквозных технологий. Пока, как известно, между наукой и производством сохраняется немалый разрыв: наука ориентирована на публикации, инновации же часто являются побочным продуктом (см. “Ъ” от 26 мая).

«Общая цель подготовленных правок — увеличение охвата программы за счет привлечения новых участников, а также повышение ее эффективности»,— пояснили “Ъ” в Минобрнауки, отметив, что в программу смогут войти еще 76 вузов из 65 регионов, соответствующих новым критериям. Также изменения нацелены на создание дополнительных стимулов внедрять в производство результаты научной деятельности.

Университеты «оцифровали» кафедры

В рамках проекта «Цифровые кафедры» студенты вузов в дополнение к основной специальности смогут получить квалификацию по IT-профилю. По данным Минобрнауки, 119 университетов, участвующих в программе «Приоритет-2030», уже открыли «Цифровые кафедры». В рамках проекта реализуется 490 программ дополнительного профессионального обучения для 110 тыс. студентов. Планируется, что в 2024 году их станет вдвое больше.

Подготовленные Минобрнауки поправки к постановлению правительства о правилах госпрограммы «Приоритет-2030» предусматривают введение новой характеристики результата предоставления гранта: численность лиц, завершивших на бесплатной основе обучение на «цифровых кафедрах». Она коррелирует с другим результатом: обучающимся обеспечена возможность получения дополнительной квалификации по IT-профилю посредством обучения на «цифровой кафедре», говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, что в 2023 году экспертами были оценены 874 подготовленные вузами программы — эту работу организовало АНО «Цифровая экономика». Более 30% программ подверглись критике и были доработаны в партнерстве с IT-компаниями. «Сейчас наблюдается тренд на интенсивный путь развития системы образования, то есть необходимо не столько заботиться о количестве обученных, сколько о качестве образовательных программ, которые отвечали бы потребностям рынка труда»,— замечает гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Венера Петрова

Венера Петрова

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