Минобрнауки: новую систему образования внедрят в вузах в 2025 году

Новую систему высшего образования в российских вузах внедрят с 1 сентября 2025 года, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. По его словам, к этому моменту сформируют макет новой системы, а также утвердят новые образовательные стандарты.

Господин Афанасьев поднял эту тему на заседании комитета по науке и высшему образованию в Госдуме. Он уточнил, что новые стандарты, в отличие от действующих, разработают не для отдельных направлений, а для укрупненных групп специальностей. Предполагается, что они «обеспечат гибкость образовательных программ», но в них выделят «фундаментальное ядро, обязательное для каждого направления», передает его слова «РИА Новости».

В июне 2022 года в Минобрнауки заявили, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. Российские власти решили отказаться от Болонской системы (подразумевает разделение учебного процесса на четыре года бакалавриата и два года магистратуры) и создать собственную. Минобрнауки поддерживало идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом.

Правительство также намерено скорректировать условия госпрограммы развития вузов «Приоритет-2030», к эффективности которой ранее возникли вопросы. Для этого планируется изменить требования к университетам—кандидатам на получение грантов. От них, в частности, потребуется софинансирование своей программы развития.

Подробности — в материале «Ъ» «Вузам поправят приоритеты».

Лаура Кеффер