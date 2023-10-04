Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобрнауки: новую систему образования внедрят в вузах в 2025 году

Новую систему высшего образования в российских вузах внедрят с 1 сентября 2025 года, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. По его словам, к этому моменту сформируют макет новой системы, а также утвердят новые образовательные стандарты.

Господин Афанасьев поднял эту тему на заседании комитета по науке и высшему образованию в Госдуме. Он уточнил, что новые стандарты, в отличие от действующих, разработают не для отдельных направлений, а для укрупненных групп специальностей. Предполагается, что они «обеспечат гибкость образовательных программ», но в них выделят «фундаментальное ядро, обязательное для каждого направления», передает его слова «РИА Новости».

В июне 2022 года в Минобрнауки заявили, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. Российские власти решили отказаться от Болонской системы (подразумевает разделение учебного процесса на четыре года бакалавриата и два года магистратуры) и создать собственную. Минобрнауки поддерживало идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом.

Правительство также намерено скорректировать условия госпрограммы развития вузов «Приоритет-2030», к эффективности которой ранее возникли вопросы. Для этого планируется изменить требования к университетам—кандидатам на получение грантов. От них, в частности, потребуется софинансирование своей программы развития.

Подробности — в материале «Ъ» «Вузам поправят приоритеты».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...