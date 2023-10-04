ВМС Украины: в черноморский коридор войдут 12 судов

В новый черноморский коридор по направлению к украинским портам готовы войти 12 судов, еще 10 готовы к выходу. Об этом на брифинге заявил официальный представитель военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук.

«Всего на данный момент для входа в новый коридор у нас есть 12 судов и 10 для выхода»,— сообщил господин Плетенчук (цитата по Reuters).

Представитель ВМС добавил, что Киев активизирует усилия, чтобы «противостоять российской блокаде морских портов». Точную дату выхода судов в море Дмитрий Плетенчук не назвал. Украина, по его словам, делает все для обеспечения безопасности гражданских кораблей, которые проследуют в территориальных водах Румынии, Болгарии и Турции.

По данным агентства Reuters, за последние несколько дней в территориальные воды Украины вошли как минимум семь новых судов. Предположительно, на них из страны вывезут более 127 тыс. тонн зерна.

Экспорт зерна, как пишет издание, за первые три дня октября упал с 297 тыс. тонн в 2022 году до 153 тыс. тонн в нынешнем. В сентябре Польша ввела одностороннее эмбарго на украинское зерно, что переросло в конфликт между странами.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Из зерна выросло что-то не то».

Петр Бузлаев