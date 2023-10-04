Суд оставил еще на полгода в СИЗО обвиняемого в покушении на Прилепина
Басманный суд Москвы до 6 января 2024 года продлил срок ареста Александру Пермякову, которого обвиняют в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.
Александр Пермяков
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Дело Александра Пермякова ведут в закрытом режиме, поскольку в материалах дела есть личные данные лиц, задействованных в проведении антитеррористических операций.
6 мая 2023 года в Борском районе Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехали Захар Прилепин и его соратник, участник батальона «Оплот» Александр Шубин. Захар Прилепин получил ранения и был госпитализирован. Александр Шубин погиб на месте.
По подозрению в причастности к преступлению был задержан уроженец Донецкой области Александр Пермяков. По данным следствия, мужчина работал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ.
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