Суд оставил еще на полгода в СИЗО обвиняемого в покушении на Прилепина

Басманный суд Москвы до 6 января 2024 года продлил срок ареста Александру Пермякову, которого обвиняют в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пермяков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Пермяков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дело Александра Пермякова ведут в закрытом режиме, поскольку в материалах дела есть личные данные лиц, задействованных в проведении антитеррористических операций.

6 мая 2023 года в Борском районе Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехали Захар Прилепин и его соратник, участник батальона «Оплот» Александр Шубин. Захар Прилепин получил ранения и был госпитализирован. Александр Шубин погиб на месте.

По подозрению в причастности к преступлению был задержан уроженец Донецкой области Александр Пермяков. По данным следствия, мужчина работал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина